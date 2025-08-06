Erzincan'ın bereketli topraklarında üretiliyor: Hem üreticilerin hem tüketicilerin yüzünü güldürüyor...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da emekle yetiştirilen karpuzlar, köyün bereketli topraklarında büyüyerek, hem üreticilerin hem de tüketicilerin yüzünü güldürüyor.

Üretimin, özellikle de gençlerin üretime katılmasının il ve ülke için olan önemine değinen ve Tarım ve Orman Bakanlığının üretim için verdiği desteklerin önemini vurgulayan Vali Hamza Aydoğdu, "Ömer kardeşimiz kurduğu modern entegre tesisle gençlerimize örnek oluyor. Bir yandan seracılık bir yandan hayvancılık ve bir yandan da açık alanda tarımsal üretim yaparak genç yaşta büyük işlere imza atıyor. Uçak Teknolojisi Programı mezunu olmasına rağmen masa başı bir işi değil de tarımsal üretimi seçiyor. Köyünde bulunan 24 dekarlık arazisinde ilk olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna sunduğu seracılık projesinin kabul edilmesiyle 6 dekarlık alana sera kurarak üretime başlıyor. Daha sonra aynı arazide çatısını güneş enerjisi sistemiyle kapattığı ağılda küçükbaş hayvancılık yapmaya başlayan Ömer kardeşimiz aynı zamanda 12 dekar açık alanda da karpuz yetiştiriyor. Burada bitkisel üretim artıkları küçükbaş hayvanların beslenmesi için kaba yem olarak kullanılırken, hayvan gübreleri de organik gübre olarak değerlendiriliyor. Tamamen modern sulama yöntemlerinin kullanıldığı çiftliğin enerjisi ise ağılın çatısına kurulan GES ile sağlanıyor." dedi.

Erzincan'ın verimli topraklarının tamamının ekilmesi ve Erzincan'ı bölgemizin sera üssü, üretimin merkezi haline getirmek için gayret gösterdiklerini belirten Vali Hamza Aydoğdu, Uysal'a ve tüm üreticilere teşekkür ederek bol ve bereketli kazançlar diledi.