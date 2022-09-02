Eski porno yıldızlarından açık mektup: Neye 'evet' dediğimizi bilmiyorduk...

02 Eylül 2022 Cuma, 11:40

"Porno endüstrisine" hitaben yazılan bir açık mektupta, pronografik film sektöründe çalışmış 20 oyuncunun imzası yer aldı. Sektör liderlerini oyuncuların yaş sınırını 18'den 21'e çıkarmaya çağıran mektubun amacı, "saf ve savunmasız gençlerin" sömürülmesine son vermek.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; mektupta imzası yer alan kişileri harekete geçirense şu anda mütevazı bir yaşam süren eski porno yıldızı Brittni De La Mora oldu. De La Mora, 6 yıl önce Hıristiyanlığı benimseyerek kendini dine adadığını ve porno sektörünü bıraktığını açıklamıştı.

31 yaşındaki De La Mora ve eşi Richard, en son geçen yıl ABD'nin San Diego kentindeki Cornerstone Kilisesi'nde vaaz vermeye başlayarak gündem olmuştu.

"BİRÇOK KİŞİNİN HAYATINI MAHVETTİ"

De La Mora liderliğindeki ekip, imzaladıkları açık mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Pornografik bir filmde yer almanın etkileri, yaşam boyu süren sonuçlar doğrurabilir. Bu, birçok kişinin hayatını mahvetti."

"Porno sahneleri çekmeye başlamadan önce bizi bekleyen aşırı fiziksel, duygusal veya psikolojik travmayı bilmiyorduk" ifadelerinin yer aldığı mektup şöyle devam ediyor:

"Bazılarımız alkol alacak yaşta bile değildik ve beyin biliminin de gösterdiği üzere, beynimizin karar alma kısmı tam olarak gelişmemişti."

Diğer imzacılar arasında Desi Foxx, Elizabeth Rollings, Jersey Jaksin, Aaron Crowley, Danielle Williams-McCord, Evelyn Taylor, Flick Shagwell ve daha sonra kendini Hıristiyanlığa adayan Joshua Broome yer aldı.

"ŞİDDET YÜZÜNDEN YARALANIRDIK"

Mektupta 18 ila 20 yaşındayken yaklaşık 130 pornografik filmde rol alan ve Maggie adını kullanan eski porno yıldızının sözlerinden bir alıntı da yer aldı.

"Zaman zaman şiddet yüzünden yaralanırdık. Kameralar temizlenir, sonra tekrar çekime devam ederdik. 18 yaşında çok saftım. Umutsuzca bu çok korkunç durumun kontrolünün bende olduğuna inanmak istedim. Şimdi bu filmlerde kendime baktığımda, tekrar tekrar tecavüze uğradığımı görüyorum."

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İmzacılar ayrıca, 2017 ve 2018 arasında sektöre 21 yaşın altında giren 4 porno yıldızının aylar içinde hayatını kaybettiğini belirtti.

"Hâlâ hayatta olduğumuz için minnettarız. Çünkü çok sayıda genç sanatçımız intihar veya aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle öldü" diyen imzacılar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlar artık gitmiş olabilir. Ancak trajedileri, iletmeye çalıştığımız bu kritik mesaja dair daha fazla ses çıkarmamız için içimizde bir ateş yakıyor."