Eski Survivor yarışmacısı 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda

Oyuncu ve Survivor'ın eski yarışmacısı Yiğit Dikmen, RTÜK'ün kestiği cezalarla gündemde olan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin oyuncu kadrosuna dahil oldu. Dikmen dizide 'Serdar' karakterine hayat verecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 11:38
Eski Survivor yarışmacısı 'Kızılcık Şerbeti'nin kadrosunda
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Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Kızılcık Şerbeti' dizisine oyuncu Yiğit Dikmen katıldı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Serdar' karakterine hayat verecek olan Dikmen, Çimen’in (Selin Türkmen) partneri olacak. Dikmen, 24'üncü bölümde dizinin ekibine katılacak. 

Yiğit Dikmen

Gold Film’in yapımcılığını üstlendiği dizi, önümüzdeki cuma bayram tatili nedeniyle Show TV’nin yayın akışında yer almayacak.

NE OLMUŞTU?

'Kızılcık Şerbeti' dizisine RTÜK’ün geçen hafta verdiği 5 kez yayın durdurma cezasının 7 Nisan itibarıyla uygulanması istenmişti. Cezaya karşı Show TV avukatları itiraz hakkını kullanmıştı.

Yürütmeyi durdurma kararı veren mahkeme, RTÜK'ten de savunma istemişti. Uzayan karar süreci nedeniyle 'Kızılcık Şerbeti' 7 Nisan akşamı izleyicilerle buluşmuştu.


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