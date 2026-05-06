Sosyal medyada yayından pozlarını paylaşan Eva Murati hakkında yeni bir iddia gündeme geldi. Bazı izleyicilerin Murati'yi "yayın ilkelerine aykırı ve uygunsuz kıyafet seçimi" gerekçesiyle şikayet ettiği öne sürüldü. Peki, Eva Murati kimdir? Eva Murati kaç yaşında, nereli?

EVA MURATI KİMDİR?

Eva Murati, 25 Mayıs 1995 yılında dünyaya geldi. Doktor Arben Murati ve mühendis Anila Stratobërdha Murati'nin kızıdır. Elbasan'da doğdu, ancak 6 yaşındayken Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ailesiyle taşındı.

EVA MURATI'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Elbasan'da yaşarken İtalyanca konuşmayı öğrendiği ve hayatında büyük etkisi olan İtalyan kültürüyle tanıştığı İtalyan okulu Imelda Lambertini'ye devam etti. Ailesi Tiran'a taşındıktan sonra Udha e Shkronjave okuluna gitti. Altıncı sınıfta, ortaokulu bitirdiği The Independent College of Tiran'a geçti. Murati lise eğitimini Petro Nini Luarasi lisesinde tamamladı. Burada gösteri hayatındaki ilk seçmelerini kazandı ve şov dünyasına ilk adımlarını attı. Akademik kariyerine devam etti ve Tiran Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde hukuk okudu.

Tiran Teens grubunda yer aldı ve daha sonra okul drama kulübünde görev aldı. Akademik uğraşlarının yanı sıra birçok lise yarışmasında münazara takımına seçildi. Okul yıllarında çeşitli yıllarda Matematik ve Genel Bilgi Olimpiyatları'nda yarıştı ve Ulusal Sıralamada 8. oldu.

Eva televizyondaki atılımını 18 yaşında, bir İtalyan-Arnavut televizyon kanalı olan Agon Channel'da çalışmaya başladığında yaptı. Ekim 2013'te, kendisine İtalyanca röportaj yapma fırsatı veren Antilope programının sunucusuydu.

Murati, film ve diziler üzerinde çalışırken oyunculuk kariyerine odaklanmak için televizyondan bir yıl izin aldı. 2016-17 yeni televizyon sezonunun başlangıcında Vizion Plus ulusal televizyonunun en yeni programı olan VIP Zone'da, sunuculuk yaptı.

EVA MURATI EVLİ Mİ?

Eva Murati'nin evli olmadığı bilinmektedir.