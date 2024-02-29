Evinin bodrumunda yetiştiriyor, kilosunu 2 bin TL'ye satıyor! Alzheimer hastaları için şifa kaynağı...

Balıkesir'de kendi imkanlarıyla başladığı aslan yelesi mantarı üretiminde ilk mahsullerini almaya başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün desteği ile halk eğitim merkezlerinde verdiği derslerle merkezi sinir sistemine iyi gelen ve beyin fonksiyonlarını düzenleyen aslan yelesi mantarının üretimini Balıkesir'de yaygınlaştırmayı hedefliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.02.2024 - 11:07
Evinin bodrumunda yetiştiriyor, kilosunu 2 bin TL'ye satıyor! Alzheimer hastaları için şifa kaynağı...
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5 yıl önce mantar üretimine merak salarak başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir'de aslan yelesi mantarının üretimini ilk kez gerçekleştiren isim oldu. Evinin bodrum katına kurduğu yer ile üretimine başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Balıkesir Karesi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan mantar yetiştiriciliği kurslarında verdiği eğitimle de şu ana kadar 80'i aşkın kişiye eğitim verdi. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle açılan halk eğitim merkezinde verilen eğitim ise Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. İbrahim Burak Örs, aslan yelesi mantarının Türkiye'deki piyasa değeri ise bin 200 TL ile 2 bin TL arasında değişirken, yurt dışında 35-60 dolar arasında talep gördüğünü belirtti.

YAYGIN HASTALIKLARA KARŞI TAKVİYE BESİN

Aslan yelesi mantarı başta olmak üzere birçok mantarın tohumunu üretebildiğini belirten İbrahim Burak Örs, "Aslan yelesi mantarının üretimine başladık. Aslan yelesine istinaden reishi, şitaki, hindi kuyruğu, kordiseps, kırmızı istiridye, sarı istiridye, kral istiridye gibi çeşitli mantarların şu anda tohumu dahil üretimini yapmaktayız. Biz şu an bu süreç içerisinde bunları seçme sebeplerimiz aslan yelesi mantarının Alzheimer gibi bir hastalıkta takviye edici bir besin olarak kullanılması. Aynı zamanda reishi ve hindi kuyruğu mantarının kansere karşı olan etkisi olmasından dolayı bu işe başladık. Bu mantarların klinik araştırması yapılmış bir tür. Hayvan deneylerinden insan deneylerine kadar birçok deney gerçekleştirilmiş. Çok şifalı ve kıymetli bitkiler. Avrupa ve Çin'de yoğun bir üretimi mevcut. Şu an ülkemizde üretimi kısıtlı bir şekilde fakat bu her geçen gün daha da artacak biz şu an bunun ilk adımını atmış olduk" ifadelerine yer verdi.

Aslan yelesi mantarının Türkiye'de yaygın olmadığını ve Balıkesir'de bu mantarın üretiminin artırılabilmesi için Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleri ile açılan halk eğitim merkezinde ilk kez vatandaşlara bu mantarı yetiştirilebilmesi için eğitim verildiğini vurgulayan Örs, "Aslan yelesi mantarı demans, parkinson, alzaymır gibi birçok hastalığın tedavisinde takviye edici besin olarak kullanılmakta. Şu an bunun tohumunu olmak üzere 10 farklı mantarın tohumunun üretimini gerçekleştirmekteyiz. Türkiye'de ilk olarak Balıkesir Karesi Halk Eğitim Merkezi'nde bunun eğitimi verilmekte. Diğer 10 çeşit tıbbi mantarında aynı şekilde eğitimleri verilmekte" diye konuştu.

Konuşmasına devam eden İbrahim Burak Örs, "Aslan yelesi mantarının üretiminde öncelikle Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ben çok teşekkür ediyorum, inanılmaz destekler sağladılar bizlere. Makine olsun, ekipman olsun genel olarak destekleriyle bizlerin birçok kapıyı aralamamızda çok destekçi oldular. Bu işin geliştirmemiz ve ilerletmemiz de gerçekten büyük bir rolü oynandı. Bu ürünlerin geliştirerek mantar üretimini Balıkesir'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Balıkesir İl Tarım müdürlüğüne ve müdürümüz Erkan Alkan'a bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



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