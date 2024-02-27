Istranca Dağları'nın eteklerinde yetişiyor! Kadınlar elleri sızlayarak hasat ediyor: Kilosu 15 lira

Kırklareli'nde kadınlar tarafından yetiştirilen pırasalar zahmetli bir yolculuğun ardından sofralara geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 12:49
Istranca Dağları'nın eteklerinde yetişiyor! Kadınlar elleri sızlayarak hasat ediyor: Kilosu 15 lira
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Istranca Dağları'nın eteklerinde haziran ayında ekimi yapılan pırasa fideleri, kaynak sularıyla sulandıktan sonra otlarından arındırılması için çapalanıyor. Vize ilçesine bağlı köylerde kadınlar tarafından özenle bakımları yapılan pırasaların hasadına ocak ayından itibaren başlanıyor.

İmece usulü toplanan ve "patpat" olarak tabir edilen tarım araçlarına yüklenen pırasalar, kökündeki çamurdan arındırılmak amacıyla Çakıllı beldesindeki yıkama havuzlarına getiriliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü bölgede kadınlar tüm zorluklara rağmen mesailerini sürdürüyor.

Kadınlar çamurdan arındırdıkları pırasaları demetler haline getirdikten sonra kilogramı 15 liradan satışa sunuluyor.

 "ELLERİMİZ DEVAMLI SIZLIYOR"

Üretici Ayşe Ceylan, AA muhabirine, yaklaşık 40 yıldır pırasa üretimi ile aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Pırasa üretiminin zor olduğunu belirten Ceylan, en zor işin ise pırasaları yıkamak olduğunu ifade etti.

Ceylan, ellerinin sürekli suda olduğunu, günde bine yakın pırasa yıkadığını anlatarak, kışın suyun çok soğuk olmasından dolayı zorlandıklarını kaydetti.

Üretici Sıdıka Keskin de imece usulü hasat ettikleri pırasaları havuzlarda yıkayıp sattıklarını aktardı.

Ellerinin suda çok üşüdüğünü dile getiren Keskin, "Ellerimiz devamlı sızlıyor. Havuzdaki su ve hava bazen çok soğuk oluyor. Ben sabah erken geliyorum, akşam ezanına kadar buradayım. Çok yorucu oluyor gerçekten. Kolay olmuyor pırasa yıkamak, devamlı kökündeki çamuru ovalıyorsun. Çamurundan temizlenmemiş olsa kimse almaz bunu. Çamuruyla nereye koyacaksın, nerede satacaksın bunu? Ancak böyle temizlenirse satılır." dedi.

Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Pırasa Tarımında Yeşeren Bereket Projesi" kapsamında üretici kadınlar desteklenecek.

Proje kapsamında eğitim faaliyetleri ve fide desteği sağlanacak.

İlçede 150 dekar alandaki üretimin kısa sürede 500 dönüme çıkarılması hedefleniyor.


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