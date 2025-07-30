Evinizde sandığınızdan daha kirli olan 7 yer

Ev temizliğine ne kadar özen göstersek de, bazı alanlar farkında olmadan bakteri ve mikrop yuvasına dönüşebiliyor. Üstelik bu bölgeler genellikle göz önünde olmayan veya temizlik sırasında atlanan yerler oluyor. Sağlığınız için, işte evinizde mutlaka dikkat etmeniz gereken gizli mikrop yuvaları…

MUTFAK SÜNGERLERİ VE BEZLERİ

En çok kullanılan temizlik malzemeleri aynı zamanda en çok mikrop barındıran eşyalardır. Nemli ve gözenekli yapıları sayesinde bakteriler burada hızla çoğalır.

KESME TAHTALARI

Özellikle çiğ et ve sebze doğradığınız tahtalarda, yıkasanız bile mikroskobik kalıntılar kalabilir ve bakteri üreyebilir.

KAPI KOLLARI VE ANAHTARLAR

Ellerimizle sık dokunduğumuz bu yüzeyler, düşündüğünüzden çok daha fazla mikrop taşır.

DİŞ FIRÇASI VE FIRÇA KABI

Banyodaki nemli ortam, diş fırçanızda bakteri oluşumuna zemin hazırlar. Ayrıca fırça kabı da düzenli yıkanmadığında mikrop yuvasına dönüşür.

UZAKTAN KUMANDALAR VE TELEFONLAR

Sürekli elimizde olan bu eşyalar sık sık temizlenmezse bakterilerin favori yaşam alanı olur.

BUZDOLABI RAFLARI VE ÇEKMECELERİ

Dökülen yiyecek kalıntıları, küf ve bakterilerin kolayca üremesine neden olur.

HAVLULAR

Özellikle nemli kalan mutfak ve banyo havluları, kısa sürede kötü kokuya ve bakterilere sebep olur.