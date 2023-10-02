Evrim Akın ameliyat oldu
Ekranların sevilen yüzü Evrim Akın, gözünden ameliyat oldu. Oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoda da “Cillop gibi görüyoruz” dedi.
Sunucu ve oyuncu Evrim Akın, arkadaşı astrolog Nuray Sayarı ile birlikte aynı hastanede operasyon geçirdi.
Bahçelievler’deki hastaneden Sayarı ile ayrılan Akın, “Bir gün önce de diğer gözüme mercek takılmıştı. Şu an bir sıkıntı yok, görebiliyorum” dedi.
Oyuncu, sosyal medyada paylaştığı videoda da “Cillop gibi görüyoruz” diye konuştu.
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