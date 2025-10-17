Fatih Ürek'in sağlık durumuna dair yeni açıklama!

Salı sabahı evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakıma alınan ünlü sunucu Fatih Ürek’in tedavisi sürüyor. Evinde fenalaşan Ürek için 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Doktorlar tarafından yapılan müdahalede kalbinin durduğu ve yaklaşık 20 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürüldüğü belirtildi. Ürek, hastaneye entübe halde getirildi ve tıkalı damarının açılması için acil müdahalede bulunuldu. Doktorlar, iki yıl önce stent uygulaması geçirmiş olan Ürek’in muhtemelen kan sulandırıcı ilacını aksattığını belirtti. Müdahale sonucunda damarının açıldığı ve kalp ile ilgili hayati bir problemin bulunmadığı kaydedildi.

Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Ürek’in durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Yazıcıoğlu, “Kalp durduğunda üç dakikadan sonra beyinde problemler oluşabilir. Fatih Bey’in kalbi yaklaşık 20 dakika durdu. Ancak yapılan etkin masaj sayesinde beynin oksijenlenmesi sağlanmış olabilir. Şu anda kalp ve ritim açısından hayati tehlikesi bulunmamakta. Beynin fonksiyonlarının yerine gelmesini sabırla bekleyeceğiz” dedi.



MENAJERİNDEN YENİ AÇIKLAMA



Ürek’in menajeri Mert Siliv de yazılı bir açıklama yaparak sanatçının durumunun stabil olduğunu, tedavisinin yoğun bakımda titizlikle sürdüğünü belirtti. Siliv, süreçte herhangi bir değişiklik olması durumunda resmi bilgilendirmenin yalnızca hastane tarafından yapılacağını vurguladı. Siliv'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

Öte yandan bazı iddialara göre, Ürek’in zayıflama iğneleri kullanmasının kalp krizini tetiklemiş olabileceği öne sürüldü. Uzmanlar, bu tür ilaçların kalp rahatsızlığı riski taşıyan kişilerde dikkatli kullanılması gerektiğini belirtiyor. Fatih Ürek’in sağlık durumu yakından takip edilirken, sevenleri sosyal medyadan ünlü sunucu için destek mesajları paylaşıyor.

Yoğun bakımda uyutulan Ürek’in tedavisi devam ederken, doktorlar önümüzdeki günlerde beynin fonksiyonlarının normale dönüp dönmediğini gözlemleyecek. Sağlık ekibi, kalp ve beyin fonksiyonlarının stabil kalması için süreci titizlikle takip ediyor.