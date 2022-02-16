FBI'dan 'Tinder' açıklaması: '1 milyar dolardan fazla para kaptırıldı'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 12:14

Şu sıralar, tüm dünyada milyonların izlediği, sosyal medyada paylaştığı ve yakınlarına 'Mutlaka izlemelisin!' diyerek tavsiye ettiği 'Tinder Avcısı' tam bir modern zamanlar suç belgeseli.

Fakat dizi-film platformu Netflix'te yayınlanan diziye benzer hikayeler gerçek hayatta da yaşanıyor. FBI, geçen yıl boyunca Amerikalıların avcılara 1 milyar dolardan fazla para kaptırdığını açıkladı.

Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre; FBI'a bağlı Siber Suçlar Şikayet Merkezi'nden (IC3) yapılan açıklamaya göre, dolandırılanların büyük kısmı 40 yaşının üzerinde, evli değil ya da engelli.

‘KURBANLAR İÇİN GÜNLÜK TUTUYORLAR’

Dolandırıcıların çeşitli hediyelerle ve trajediler ve ölüm gibi hikayelerle kurbanlarını cezbetmeye çalıştığı belirtilen açıklamada, "Suçlular, tekrar tekrar ve başarılı bir şekilde kullanılan iyi prova edilmiş senaryolara güvenerek becerilerini geliştirmek için saatlerini harcıyor ve bazen onları nasıl manipüle edip sömüreceklerini daha iyi anlamak için kurbanları hakkında günlükler tutuyor" uyarısı yapıldı.

Tinder avcılarından biri, İsrail doğumlu Simon Leviev'in, bu yolla kadınları yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı bilgisi verildi.

DOLANDIRILANLARIN GERÇEK SAYISI DAHA FAZLA

Şikayet merkezine 2020 yılında konuyla ilgili 24 bin kadar şikayet gittiği ve kurbanların toplamda 605 bin dolar para kaptırdığı kaydedildi. Gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Dolandırıcıların kurbanlarının büyük kısmını ise internet okur yazarlığı az olan kesim oluşturuyor.