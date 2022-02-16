FBI'dan 'Tinder' açıklaması: '1 milyar dolardan fazla para kaptırıldı'
Son günlerin en çok izlenen yapımlarından biri olmayı başaran Tinder Avcısı adeta dünyayı kasıp kavuran bir fenomene dönüştü. Son olarak ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçen yıl Amerikalıların Netflix'te yayınlanan 'Tinder Avcısı' dizisindeki benzer şekilde dolandırıldığını ve 1 milyar dolardan fazla para kaptırdıklarını duyurdu.
Şu sıralar, tüm dünyada milyonların izlediği, sosyal medyada
paylaştığı ve yakınlarına 'Mutlaka izlemelisin!' diyerek tavsiye ettiği 'Tinder
Avcısı' tam bir modern zamanlar suç belgeseli.
Fakat dizi-film platformu Netflix'te yayınlanan diziye benzer hikayeler gerçek hayatta da yaşanıyor. FBI, geçen yıl
boyunca Amerikalıların avcılara 1 milyar dolardan fazla para kaptırdığını
açıkladı.
Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre; FBI'a bağlı Siber
Suçlar Şikayet Merkezi'nden (IC3) yapılan açıklamaya göre, dolandırılanların
büyük kısmı 40 yaşının üzerinde, evli değil ya da engelli.
‘KURBANLAR İÇİN GÜNLÜK TUTUYORLAR’
Dolandırıcıların çeşitli hediyelerle ve trajediler ve ölüm
gibi hikayelerle kurbanlarını cezbetmeye çalıştığı belirtilen açıklamada,
"Suçlular, tekrar tekrar ve başarılı bir şekilde kullanılan iyi prova
edilmiş senaryolara güvenerek becerilerini geliştirmek için saatlerini harcıyor
ve bazen onları nasıl manipüle edip sömüreceklerini daha iyi anlamak için
kurbanları hakkında günlükler tutuyor" uyarısı yapıldı.
Tinder avcılarından biri, İsrail doğumlu Simon Leviev'in, bu
yolla kadınları yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı bilgisi verildi.
DOLANDIRILANLARIN GERÇEK SAYISI DAHA FAZLA
Şikayet merkezine 2020 yılında konuyla ilgili 24 bin kadar şikayet gittiği ve kurbanların toplamda 605 bin dolar para kaptırdığı kaydedildi. Gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor. Dolandırıcıların kurbanlarının büyük kısmını ise internet okur yazarlığı az olan kesim oluşturuyor.
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