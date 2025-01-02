Ferdi Tayfur kim, kaç yaşında, nereli? Ferdi Tayfur öldü mü?

Ferdi Tayfur'ın hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ferdi Tayfur kim, kaç yaşında, nereli? Ferdi Tayfur öldü mü?

Ferdi Tayfur kim, kaç yaşında, nereli? Ferdi Tayfur öldü mü?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2025 - 20:23

Ferdi Tayfur'un yaşamı araştırılıyor. Sanatçının hayatı, kaç yaşında olduğu, şerkıları ve yer aldığı filmler merak ediliyor. Peki, Ferdi Tayfur kim, kaç yaşında, nereli? Ferdi Tayfur öldü mü? İşte ayrıntılar...

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da doğdu.

Toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan sanatçı sinema filmlerinde de yer alan kendi yazdığı şarkılarla ünlendi. 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kuran sanatçı 2009 yılında da inşaat sektörüne girdi.

Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yaptı ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satıldı. Plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" ile yakaladı, 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girdi. Filmi 12 milyon kişi izledi.

1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden oldu. Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200.000 kişi katılarak rekor kırdı.

FERDİ TAYFUR ÖLDÜ MÜ?

Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

FERDİ TAYFUR'UN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2008 - Memur Muzaffer - Muzaffer Mutlu

2007 - Yersiz Yurtsuz - Emrullah 

2007 - Natuk Baytan Belgeseli - Kendisi  

2007 - Ben Ferdi Tayfur - Ferdi Tayfur  

2000 - Hayatım Roman - Kendisi  

2002 - Reyting Hamdi - Mezarcı  

1989 - Allah'ım Sen Bilirsin - Ferdi  

1989 - Bu Şehrin Geceleri - Ferdi  

1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım - Ferdi  

1988 - Elveda Mutluluklar - Ferdi  

1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım - Ferdi  

1987 - Sevgiler Çiçek Gibi - Ferdi  

1987 - Ya Benimsin ya Toprağın - Ferdi  

1986 - İçimde Bir His Var - Ferdi  

1986 - Affet Allah'ım - Ferdi  

1985 - Her Şeyim Sensin - Ferdi  

1985 - Haram Oldu - Ferdi  

1984 - Utanıyorum - Ferdi  

1984 - Çılgın Arzular - Ferdi  

1983 - Yaktı Beni - Cumali  

1983 - Kalbimdeki Acı - Ferdi  

1983 - Yıldızlar da Kayar - Ferdi  

1982 - Sen de mi Leyla - Ferdi  

1982 - Hasret Sancısı - Ferdi  

1982 - Günaha Girme - Tayfur/Ferdi  

1981 - Kara Gurbet - Ferdi  

1981 - Ben de Özledim - Ferdi  

1981 - Olmaz Olsun - Ferdi  

1981 - Bir Damla Ateş - Ferdi  

1980 - Durdurun Dünyayı - Ferdi  

1980 - Huzurum Kalmadı - Ferdi  

1980 - Boynu Bükük - Ferdi  

1979 - İnsan Sevince - Ferdi  

1979 - Yuvasız Kuşlar - Ferdi  

1978 - Son Sabah - Ferdi  

1978 - Batan Güneş - Ferdi  

1978 - Yadeller - Ferdi  

1977 - Benim Gibi Sevenler - Ferdi  

1977 - Derbeder - Ferdi  

1976 - Çeşme - Ferdi

FERDİ TAYFUR'UN NELER?

1976 - Ferdi 77 

1977 - Batan Güneş

1978 - Son Sabah

1979 - Yuvasız Kuşlar

1980 - Nisan Yağmuru

1981 - İnsan Sevince

1982 - Ben De Özledim

1983 - Sen De Mi Leyla

1984 - Yaktı Beni

1985 - Kurtuldum

1986 - Haram Oldu

1987 - İçimde Bir His Var / Ya Benimsin Ya Toprağın

1988 - Naz Etme / Canına Okuyacağım

1989 - Allah'ım Sen Bilirsin

1989 - Gülhane'den Sevgilerle

1990 - Hoşçakal

1991 - Gelirsen / Bana Da Söyle

1992 - Prangalar

1994 - Mor Güller / Fadime'nin Düğünü  

1995 - Dünya / Bir Şarkı Seç Kendine  

1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1  

1997 - Of Dağlar

1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2 

1999 - Yoksun / Kör Talih 

1999 - Zengin Olursam 

2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3 

2002 - İnceden 

2003 - Durun Ayaklarım 

2003 - Yandı Gönlüm - Maxi Single

2004 - Bir Demet Gül 

2006 - Aşkın Cezası 

2007 - Gençliğimin Şarkıları 

2009 - Boynu Bükük Şarkılarım


Etiketler: #Ferdi Tayfur #öldü mü #kimdir?

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