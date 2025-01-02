Yayınlanma: 02.01.2025 - 20:23

Güncelleme: 02.01.2025 - 20:23

Ferdi Tayfur'un yaşamı araştırılıyor. Sanatçının hayatı, kaç yaşında olduğu, şerkıları ve yer aldığı filmler merak ediliyor. Peki, Ferdi Tayfur kim, kaç yaşında, nereli? Ferdi Tayfur öldü mü? İşte ayrıntılar...

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da doğdu.

Toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan sanatçı sinema filmlerinde de yer alan kendi yazdığı şarkılarla ünlendi. 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kuran sanatçı 2009 yılında da inşaat sektörüne girdi.

Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yaptı ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satıldı. Plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" ile yakaladı, 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girdi. Filmi 12 milyon kişi izledi.

1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden oldu. Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200.000 kişi katılarak rekor kırdı.

FERDİ TAYFUR ÖLDÜ MÜ?

Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

FERDİ TAYFUR'UN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2008 - Memur Muzaffer - Muzaffer Mutlu

2007 - Yersiz Yurtsuz - Emrullah

2007 - Natuk Baytan Belgeseli - Kendisi

2007 - Ben Ferdi Tayfur - Ferdi Tayfur

2000 - Hayatım Roman - Kendisi

2002 - Reyting Hamdi - Mezarcı

1989 - Allah'ım Sen Bilirsin - Ferdi

1989 - Bu Şehrin Geceleri - Ferdi

1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım - Ferdi

1988 - Elveda Mutluluklar - Ferdi

1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım - Ferdi

1987 - Sevgiler Çiçek Gibi - Ferdi

1987 - Ya Benimsin ya Toprağın - Ferdi

1986 - İçimde Bir His Var - Ferdi

1986 - Affet Allah'ım - Ferdi

1985 - Her Şeyim Sensin - Ferdi

1985 - Haram Oldu - Ferdi

1984 - Utanıyorum - Ferdi

1984 - Çılgın Arzular - Ferdi

1983 - Yaktı Beni - Cumali

1983 - Kalbimdeki Acı - Ferdi

1983 - Yıldızlar da Kayar - Ferdi

1982 - Sen de mi Leyla - Ferdi

1982 - Hasret Sancısı - Ferdi

1982 - Günaha Girme - Tayfur/Ferdi

1981 - Kara Gurbet - Ferdi

1981 - Ben de Özledim - Ferdi

1981 - Olmaz Olsun - Ferdi

1981 - Bir Damla Ateş - Ferdi

1980 - Durdurun Dünyayı - Ferdi

1980 - Huzurum Kalmadı - Ferdi

1980 - Boynu Bükük - Ferdi

1979 - İnsan Sevince - Ferdi

1979 - Yuvasız Kuşlar - Ferdi

1978 - Son Sabah - Ferdi

1978 - Batan Güneş - Ferdi

1978 - Yadeller - Ferdi

1977 - Benim Gibi Sevenler - Ferdi

1977 - Derbeder - Ferdi

1976 - Çeşme - Ferdi

FERDİ TAYFUR'UN NELER?

1976 - Ferdi 77

1977 - Batan Güneş

1978 - Son Sabah

1979 - Yuvasız Kuşlar

1980 - Nisan Yağmuru

1981 - İnsan Sevince

1982 - Ben De Özledim

1983 - Sen De Mi Leyla

1984 - Yaktı Beni

1985 - Kurtuldum

1986 - Haram Oldu

1987 - İçimde Bir His Var / Ya Benimsin Ya Toprağın

1988 - Naz Etme / Canına Okuyacağım

1989 - Allah'ım Sen Bilirsin

1989 - Gülhane'den Sevgilerle

1990 - Hoşçakal

1991 - Gelirsen / Bana Da Söyle

1992 - Prangalar

1994 - Mor Güller / Fadime'nin Düğünü

1995 - Dünya / Bir Şarkı Seç Kendine

1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1

1997 - Of Dağlar

1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2

1999 - Yoksun / Kör Talih

1999 - Zengin Olursam

2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3

2002 - İnceden

2003 - Durun Ayaklarım

2003 - Yandı Gönlüm - Maxi Single

2004 - Bir Demet Gül

2006 - Aşkın Cezası

2007 - Gençliğimin Şarkıları

2009 - Boynu Bükük Şarkılarım