Ferdi Tayfur kim, kaç yaşında, nereli? Ferdi Tayfur öldü mü?
Ferdi Tayfur'ın hayatı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Ferdi Tayfur kim, kaç yaşında, nereli? Ferdi Tayfur öldü mü?
Ferdi Tayfur'un yaşamı araştırılıyor. Sanatçının hayatı, kaç yaşında olduğu, şerkıları ve yer aldığı filmler merak ediliyor. Peki, Ferdi Tayfur kim, kaç yaşında, nereli? Ferdi Tayfur öldü mü? İşte ayrıntılar...
FERDİ TAYFUR KİMDİR?
Ferdi Tayfur 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da doğdu.
Toplamda dokuz defa Altın Plak Ödülü kazanan sanatçı sinema filmlerinde de yer alan kendi yazdığı şarkılarla ünlendi. 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kuran sanatçı 2009 yılında da inşaat sektörüne girdi.
Besteler yaparak müzik kariyerinde ilerlediği yıllarda nikahlı olduğu Zeliha Hanım ile mütevazı bir törenle 1974 yılında evlenen Tayfur'un ilk plağı iyi satış yaptı ama ancak maddi sıkıntıları nedeniyle Atilla Alpsakarya'nın girişimiyle sanatçının bestelediği iki şarkı Gülden Karaböcek'e satıldı. Plakları art arda yayınlanan sanatçı asıl çıkışını "Çeşme" ile yakaladı, 1976 yılında aynı isimle Necla Nazır ile başrolünde oynadığı ilk sinema filmi vizyona girdi. Filmi 12 milyon kişi izledi.
1992 yılında çıkardığı Prangalar albümü 5 milyon rakamıyla Türkiye'nin en çok satan albümlerinden oldu. Kasetlerin yanında konserler de verdi. 1993 yılında Gülhane Parkı'nda verdiği konsere 200.000 kişi katılarak rekor kırdı.
FERDİ TAYFUR ÖLDÜ MÜ?
Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
FERDİ TAYFUR'UN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2008 - Memur Muzaffer - Muzaffer Mutlu
2007 - Yersiz Yurtsuz - Emrullah
2007 - Natuk Baytan Belgeseli - Kendisi
2007 - Ben Ferdi Tayfur - Ferdi Tayfur
2000 - Hayatım Roman - Kendisi
2002 - Reyting Hamdi - Mezarcı
1989 - Allah'ım Sen Bilirsin - Ferdi
1989 - Bu Şehrin Geceleri - Ferdi
1988 - Bu Talihimin Canına Okuyacağım - Ferdi
1988 - Elveda Mutluluklar - Ferdi
1988 - Ah Bir Çocuk Olsaydım - Ferdi
1987 - Sevgiler Çiçek Gibi - Ferdi
1987 - Ya Benimsin ya Toprağın - Ferdi
1986 - İçimde Bir His Var - Ferdi
1986 - Affet Allah'ım - Ferdi
1985 - Her Şeyim Sensin - Ferdi
1985 - Haram Oldu - Ferdi
1984 - Utanıyorum - Ferdi
1984 - Çılgın Arzular - Ferdi
1983 - Yaktı Beni - Cumali
1983 - Kalbimdeki Acı - Ferdi
1983 - Yıldızlar da Kayar - Ferdi
1982 - Sen de mi Leyla - Ferdi
1982 - Hasret Sancısı - Ferdi
1982 - Günaha Girme - Tayfur/Ferdi
1981 - Kara Gurbet - Ferdi
1981 - Ben de Özledim - Ferdi
1981 - Olmaz Olsun - Ferdi
1981 - Bir Damla Ateş - Ferdi
1980 - Durdurun Dünyayı - Ferdi
1980 - Huzurum Kalmadı - Ferdi
1980 - Boynu Bükük - Ferdi
1979 - İnsan Sevince - Ferdi
1979 - Yuvasız Kuşlar - Ferdi
1978 - Son Sabah - Ferdi
1978 - Batan Güneş - Ferdi
1978 - Yadeller - Ferdi
1977 - Benim Gibi Sevenler - Ferdi
1977 - Derbeder - Ferdi
1976 - Çeşme - Ferdi
FERDİ TAYFUR'UN NELER?
1976 - Ferdi 77
1977 - Batan Güneş
1978 - Son Sabah
1979 - Yuvasız Kuşlar
1980 - Nisan Yağmuru
1981 - İnsan Sevince
1982 - Ben De Özledim
1983 - Sen De Mi Leyla
1984 - Yaktı Beni
1985 - Kurtuldum
1986 - Haram Oldu
1987 - İçimde Bir His Var / Ya Benimsin Ya Toprağın
1988 - Naz Etme / Canına Okuyacağım
1989 - Allah'ım Sen Bilirsin
1989 - Gülhane'den Sevgilerle
1990 - Hoşçakal
1991 - Gelirsen / Bana Da Söyle
1992 - Prangalar
1994 - Mor Güller / Fadime'nin Düğünü
1995 - Dünya / Bir Şarkı Seç Kendine
1996 - Zaman Tüneli Arşiv 1
1997 - Of Dağlar
1998 - Ferdi Tayfur Klasikleri Arşiv 2
1999 - Yoksun / Kör Talih
1999 - Zengin Olursam
2001 - Zaman Tüneli Arşiv 3
2002 - İnceden
2003 - Durun Ayaklarım
2003 - Yandı Gönlüm - Maxi Single
2004 - Bir Demet Gül
2006 - Aşkın Cezası
2007 - Gençliğimin Şarkıları
2009 - Boynu Bükük Şarkılarım
En Çok Okunan Haberler
-
- Listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
- Bahçeli'yi üzecek karar
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- Eski İstihbarat Daire müdürü gözaltına alındı!
- 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı!
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- Ferdi Tayfur hayatını kaybetti
- ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı
- Karadağ'da silahlı saldırı: Ölü sayısı yükseldi!
- ‘FETÖ mahkûmu’ çoban Uğur’u dinleyin