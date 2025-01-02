Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.01.2025 - 19:56

Güncelleme: 02.01.2025 - 20:23

Sanatçı Ferdi Tayfur bir süredir tedavi gördüğü Antalya’da Medical Park Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

15 Aralık 2024'te günü evinde rahatsızlanan 79 yaşındaki Tayfur için evinde çalışanlar tarafından sağlık ekibi talep edilmişti. Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan sanatçı, yoğun bakımda tedaviye alınmıştı.

FERDİ TAYFUR KİMDİR?

Ferdi Tayfur, 15 Kasım 1945 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. 9 defa Altın Plak Ödülü kazanan usta sanatçı, 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yaptı.

Ünlü sanatçı 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.