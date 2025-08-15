Ferdi Tayfur’un yeğeni Hakkı Bulut’un açıklamalarını yalanladı: “Bahsettiği mevzu tamamen asılsızdır!”

Karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeni ile Antalya'da hastanede tedavi gören usta sanatçı Ferdi Tayfur 2 ocak 2025 tarihinde 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Ölümünden sonra mirası ve ailesinin açıklamaları oldukça çok konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde usta sanatçı Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur ile aralarında geçen bir konuşmayı açıklamıştı.

'MÜCADELESİ BENİ YORUYOR'

Hakkı Bulut açıklamalarında şunları söyledi:

"Ferdi’yle rahmetli olmadan önce beraberdik. Kendisine sordum, 'Ferdi, sen ne yapıyorsun?' dedim. 'Abi, bir sıkıntım var. Bir avukatla anlaşmalar yaptım, villalar yaptım. Fakat avukat o villaları kendi üstüne aldı. Onun mücadelesi beni yoruyor' dedi. Sonra rahatsızlandı. Hatta o dönem oğluyla görüştüm, doktor tavsiyesinde bulundum" dedi.

HAKKI BULUT'U YALANLADI!

Ferdi Tayfur’un menajeri ve aynı zamanda yeğeni olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Hakkı Bulut’u yalanladı:

“Hakkı Bulut’un Ferdi Tayfur hakkında verdiği röportaj gerçeği yansıtmamaktadır. Ferdi Tayfur, kendisiyle yazılı veya görsel olarak görüşmediği gibi, Hakkı Bulut’un bahsettiği mevzu tamamen asılsızdır. Bu tarz haberlere itibar etmeyiniz.”

'ONU KİM DİNLEYECEK'

Bu yalanlamanın ardından Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur’un yıllar önce Hakkı Bulut hakkında söylediği sözleri de tekrar gündeme getirdi. Gözalıcı, bir televizyon programından alınan eski bir video kesitini sosyal medya hesabında paylaştı. Paylaşımda, Ferdi Tayfur’un Hakkı Bulut için “Onu kim dinleyecek, gördüğümüz yerde selam selam… Benim yanıma mı yaklaşabilirdi o eskiden?”