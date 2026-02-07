Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.02.2026 12:24:00
Haber Merkezi
Ferdi Tayfur vasiyetinde ona yer vermemişti... Oğlu Timur Turanbayburt evlendi!

Usta sanatçı Ferdi Tayfur’un vefatı sonrası patlak veren miras davası sürerken, sanatçının vasiyetten dışlanan oğlu Timur Turanbayburt cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kardeşi Tuğçe Tayfur ile hukuk mücadelesini sürdüren Turanbayburt, sosyal medyadan evlendiğini duyurdu.

2 Ocak 2025’te yaşamını yitiren arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un ardından sular durulmuyor. Sanatçının mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti gibi kurumlara bağışlaması, kalan kısmını ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırması büyük bir hukuk savaşının fitilini ateşlemişti.

VASİYETTEN DIŞLANAN KARDEŞLER ADLİYEDE

Sanatçının vasiyetinde isimleri geçmeyen çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt, geçtiğimiz dönemde vasiyete itiraz davası açarak hak talebinde bulunmuştu. Aile içindeki gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ederken, Timur Turanbayburt hayatında yeni bir sayfa açtı.

"HOŞ GELDİN MELEĞİM"

Miras kavgası gündemdeki sıcaklığını korurken, Timur Turanbayburt sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Evlendiğini bir nikah fotoğrafıyla duyuran Turanbayburt, eşinin ismini açıklamazken paylaşımına "Hoş geldin meleğim" notunu düştü.

