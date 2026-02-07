Ferdi Tayfur vasiyetinde ona yer vermemişti... Oğlu Timur Turanbayburt evlendi!

2 Ocak 2025’te yaşamını yitiren arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un ardından sular durulmuyor. Sanatçının mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti gibi kurumlara bağışlaması, kalan kısmını ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırması büyük bir hukuk savaşının fitilini ateşlemişti.

VASİYETTEN DIŞLANAN KARDEŞLER ADLİYEDE



Sanatçının vasiyetinde isimleri geçmeyen çocukları Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt, geçtiğimiz dönemde vasiyete itiraz davası açarak hak talebinde bulunmuştu. Aile içindeki gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ederken, Timur Turanbayburt hayatında yeni bir sayfa açtı.

"HOŞ GELDİN MELEĞİM"



Miras kavgası gündemdeki sıcaklığını korurken, Timur Turanbayburt sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Evlendiğini bir nikah fotoğrafıyla duyuran Turanbayburt, eşinin ismini açıklamazken paylaşımına "Hoş geldin meleğim" notunu düştü.



