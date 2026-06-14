Ferhat Göçer: Norm Ender'in özür dilemesini bekliyorum

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, önceki gün Galataport İstanbul'da görüntülendi.

Göçer, Kanye West'in 118 bin kişilik konser rekorundan sonra Tan Taşçı ile Norm Ender'in arasındaki polemiğe değindi.

"HER CÜMLESİNİN ALTINA İMZA ATIYORUM"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Göçer, "İstanbul dünya müzik sektöründe en önemli beş şehirden biri. Konserlerin olması sevindirici. Kanye West konusu ise hassas. Burada Tan'ın yanındayım. Tan'ın nasıl hayatının müziğe adadığını ve ödünler verdiğini biliyorum. Her cümlesinin altına imza atıyorum. Kanye West kendi müzik çıkış hikayesine ihanet etmiş biri. Tersine döndü. Her türlü kadına şiddet, çocuk tacizi ve ırkçılık, yaptığı müzikle bağdaşmayan bir garip kişiliğe dönmüş bir modelden bahsediyoruz. Mesela Kanye West'in yaptığını 10'da 1'ini Türkiye'de herhangi bir sanatçı yaptığında sokağa çıkamayacak hale getirirler" dedi.

"NORM ENDER'İN BİR AN ÖNCE ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUM"

Ferhat Göçer, Norm Ender'in Tan Taşçı'ya yönelik, "Siz gidin davetiyelerle bile dolduramadığınız konserlerinize yoğunlaşın" sözlerine karşılık, "Norm Ender'in bir an önce özür dilemesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.