Feyza Altun, Umre çekilişi yapan Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine dair gerçeği ortaya çıkardı

Dilan Polat-Engin Polat davasını didik didik eden Avukat Feyza Altun'un şu anki radarında Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti var. Lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerine çeken Öz çifti sosyal medya paylaşımlarıyla da tartışma yaratıyor. Altun son olarak Özlem ile Tayyar Öz çiftinin yaptığı Umre ve Paris çekilişindeki perde arkasını ortaya çıkardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.11.2023 - 10:13
Feyza Altun, Umre çekilişi yapan Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine dair gerçeği ortaya çıkardı
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Kara para aklama suçlamasından tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat davasının ilk günden beri takipçisi olan Avukat Feyza Altun çalışmalarına devam ediyor.

Şatafatlı hayatlarıyla gözleri üzerine çeken Özlem ve Tayyar Öz çifti, 2.5 milyon takipçili Instagram hesaplarından çekilişler yapıyordu.

Pek çok fenomen gibi Öz ikilisi de takipçilerine yönelik yaptığı çekilişlerle dikkatleri üzerine çekmiş, "Paris ve Umre'ye gönderiyoruz" demişlerdi.

"Bu ikisine de bakmamız lazım arkadaşlar" diyerek oklarını Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine doğrultan Altun, son olarak Umre ve Paris çekilişi yapan çiftin, takipçilerine gönderdiği paraların dekontlarına ulaştı. 

DEKONTLARI PAYLAŞTI

Son olarak sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve Dr. Tayyar Öz çiftinin Paris çekilişini kazanan takipçilerine 15 bin TL gönderdiklerini iddia eden Feyza Altun, durumla dalga geçti.

Seyahat masraflarını araştıran avukat "Kısacası Tayyargiller göndereceğiz demiş ama geri getireceğiz dememiş" diyerek çiftin insanları aldatmaya yönelik davranışlar sergilediğine dikkat çekti.

Öz çiftinin yaptığı umre çekilişini kazanan kadının ise hamile olduğunu söyleyen Feyza Altun, kadının yalnızca bir kişinin ücreti karşılandığı için gitmediğini duyurdu.


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