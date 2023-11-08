Hızla zenginleşmesiyle dikkat çekmişti: 'Şulemsi', Feyza Altun'un iddialarına gizli hesabından yanıt verdi

Yayınlanma: 08.11.2023 - 11:37

Güncelleme: 08.11.2023 - 11:44

Dilan Polat, Engin Polat, aileleri ve beraberlerindeki isimlerin dahil olduğu 12 kişinin tutuklanması sosyal medya fenomenlerini bir kez daha tedirgin etti.

Tüm fenomenler takipçileri tarafından göz hapsine alınırken, Avukat Feyza Altun da Şulemsi ismiyle tanınan fenomen Şule Kayatürk'ü radarına aldı.

Tayyargiller'den sonra dikkat çeken diğer bir aile olan Şulemsi ve eşi Yasin, uzun yıllardır sosyal medyadan ekmek yiyen bir ikili. İlişkileri çok eskilere dayanan çift, sosyal medyanın gözü önünde 'birlikte büyüdük' paylaşımlarıyla dikkat çekmiş, düğünlerinden çocuk sahibi olmalarına kadar her şeyi takipçilerine sunmuşlardı.

Bu süreç içerisinde yaşadıkları evlerden tutun da işlerine kadar pek çok şey değişmişti. Kendi giyim markasından tutun da güzellik salonlarına kadar pek çok işletmeye sahip olan Şule Kayatürk, geçtiğimiz Ramazan'da alkole tövbe eden çalışanlarına altın dağıttığı videoyla gündeme gelmişti.

Güzellik merkezinde çalışan arkadaşlarına alkolü bırakıp tövbe etmeleri karşılığında altın dağıtan ve bunu kayda alan Şulemsi, pek çok kişi tarafından tepki çekmiş ve bu video ile gündeme gelmişti.

'AÇIĞIM VARSA DEVLETİME KURBAN OLSUN'

Feyza Altun bir yandan Tayyargilleri araştırırken gündeme gelen Şulemsi, Özgür Demirtaş'ın radarına takılmış ve mal varlığına ilişkin ağzımızı açık bırakan bir paylaşım gelmişti.

İddialar üzerine Şule Kayatürk, gizlediği hesabından yaptığı paylaşımda 'Ben her şeyimle dikkat ediyorum ticaretime. Olur da bir açığım varsa bilmeden, devletime kurban olsun.' dedi.