1.11.2025 20:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Final iddiaları yalanlanmıştı... Yeni bölümüyle ekranlara veda ediyor!

Hande Erçel ve Barış Arduç’u buluşturan Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümü ile final yapacak.

atv ekranlarında 19 Eylül’de yayın hayatına başlayan ve henüz 6 bölümü ekranlara gelen Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümü ile final yapacak. 

Hande Erçel ve Barış Arduç’u Rüzgara Bırak isimli Netflix filmi ve Disney+ yapımı Aşkı Hatırla dizisinin ardından yeniden buluşturan Aşk ve Gözyaşı dizisi ilk altı bölümünü 2,52 ortalama ile tamamladı.

7 KASIM'DA FİNAL YAPACAK... 

Kore tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Queen of Tears'tan uyarlanan dizi 7 Kasım’da ekrana gelecek olan 7. bölümüyle ekranlara veda edecek.

Image

RESMİ AÇIKLAMA İLE DİZİNİN DEVAM EDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Dizinin final yapacağı yönündeki iddialar dizinin resmi sosyal medya hesabından yalanlanmıştı:

"Dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Aşk ve Gözyaşı, sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma’dan itibaren her Cuma 20.00’de izleyicilerimizle buluşmaya devam edecektir."

