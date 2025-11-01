Final iddiaları yalanlanmıştı... Yeni bölümüyle ekranlara veda ediyor!

atv ekranlarında 19 Eylül’de yayın hayatına başlayan ve henüz 6 bölümü ekranlara gelen Aşk ve Gözyaşı dizisi 7. bölümü ile final yapacak.

Hande Erçel ve Barış Arduç’u Rüzgara Bırak isimli Netflix filmi ve Disney+ yapımı Aşkı Hatırla dizisinin ardından yeniden buluşturan Aşk ve Gözyaşı dizisi ilk altı bölümünü 2,52 ortalama ile tamamladı.

7 KASIM'DA FİNAL YAPACAK...

Kore tarihinin en çok izlenen yapımlarından biri olan Queen of Tears'tan uyarlanan dizi 7 Kasım’da ekrana gelecek olan 7. bölümüyle ekranlara veda edecek.

RESMİ AÇIKLAMA İLE DİZİNİN DEVAM EDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI

Dizinin final yapacağı yönündeki iddialar dizinin resmi sosyal medya hesabından yalanlanmıştı:

"Dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Aşk ve Gözyaşı, sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma’dan itibaren her Cuma 20.00’de izleyicilerimizle buluşmaya devam edecektir."