Fodor's açıkladı: 2025'te turistlerin gitmemesi gereken şehirler
Fodor's, turistlerin 2025 yılında ziyaret etmeyi tavsiye etmediği gereken yerleri açıkladı.
Fodor's, her yıl yayımladığı "No List" (Gidilmemesi Gereken Yerler) listesiyle, aşırı turizmin olumsuz etkileriyle karşı karşıya kalan destinasyonlara dikkat çekmektedir. 2025 yılı için belirlenen ve turistlerin yeniden değerlendirmesi önerilen destinasyonlar...
2023 yılında 5,3 milyon uluslararası ziyaretçiyi ağırlayacak olan Bali plajları, bir zamanlar bakir olan yaklaşık 303 bin ton plastik atığın altında kaldı.
Sürdürülebilir seyahat uzmanı Kristin Winkaffe, "Aşırı turizm, Balili yaşamının özünü etkiliyor." dedi.
"Değişiklik olmazsa sadece güzel manzaraları değil, kültürel kimliğimizi de kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız" diye ekledi.
Everest Dağı'na yapılacak macera turizmi de atık hacmi ve yerel işçiler için risk oluşturması nedeniyle benzer şekilde uyarıldı.
Barselona , ??Mallorca ve Kanarya Adaları bu yaz turizm protestoları nedeniyle "yerlilerin sizi istemediği Avrupa destinasyonları" olarak anılırken, Venedik ve Lizbon sırasıyla yeni günübirlik gezginlere giriş ücreti ve konut eksikliği nedeniyle listeye girdi.
The White Lotus'un 2025'te gösterime girmesiyle birlikte kalabalık endişeleri nedeniyle gezginler Tayland'ın Koh Samui şehrine tatile gitmemeleri konusunda ikinci kez uyarıldı. Uzmanlar artan trafiğin adadaki atık yönetimi ve su kaynakları gibi "mevcut sorunları daha da kötüleştireceğinden" endişe ediyor.
"Zorluk yaşamaya başlayan" destinasyonlar arasında ise Britanya Virjin Adaları, Hindistan'daki Kerala , Japonya'nın Kyoto ve Tokyo şehirleri ile Meksika'daki Oaxaca" şehirleri yer alıyor..
Fodor's, 2025 İtalya Kültür Başkenti olan Sicilya'daki Agrigento kentinin " artan turizmle daha da kötüleşebilecek ciddi bir su kriziyle" karşı karşıya olduğunu söyledi.
Fodor'un 2025'te seyahat "Hayır" listesi
Zarar gören destinasyonlar
- Bali, Endonezya
- Yerlilerin sizi istemediği Avrupa destinasyonları – Barselona, ??Mallorca, Venedik, Kanarya Adaları ve Lizbon
- Koh Samui, Tayland
- Everest Dağı
Zarar görmeye başlayan destinasyonlar:
- Agrigento, Sicilya, İtalya
- Britanya Virjin Adaları
- Kerala, Hindistan
- Kyoto ve Tokyo, Japonya
- Oaxaca, Meksika
- İskoçya Kuzey Sahili 500
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