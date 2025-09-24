Football Manager 2026, sevilen Football Manager serisinin bir sonraki anıtsal oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Football Manager 2026 ne zaman çıkacak? Football Manager 2026 ne kadar?

FOOTBALL MANAGER 2026 NE ZAMAN?

Football Manager 2026, 4 Kasım 2025 tarihinde dünya çapında piyasaya sürülecek.

Buna ek olarak, oyun Nintendo Switch’te dijital olarak bir ay sonra, 4 Aralık 2025’te çıkış yapacak.

FOOTBALL MANAGER 2026 YENİLİKLERİ

FM26, bugüne kadarki en iddialı sürüm olarak görülüyor. oyuncuları kapsamlı yenilikler ve büyük değişiklikler bekliyor:

Unity Oyun Motoru Geçişi: Geliştirilmiş görseller, daha akıcı 3D animasyonlar, daha gerçekçi top fiziği, stadyumlar ve oyuncu hareketleri

Premier League Lisansı: Gerçek formalar, amblemler, logolar ve oyuncu benzerlikleri

Kadın Futbolu: Kadın ligleri, kulüpleri ve turnuvaları FM veritabanına dahil ediliyor

Yenilenmiş Arayüz (UI/UX): Modern ve hızlı gezinmeyi kolaylaştıran döşeme/kart düzeni; PC, konsol ve mobil uyumlu

Yeni Maç Motoru ve Yapay Zeka: Daha gerçekçi oyun deneyimi, daha akıllı taktik davranışlar ve derinleştirilmiş karar mekanikleri