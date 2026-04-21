Forbes listeledi: Türkiye’de az bilinen 10 müze

Tarih ve sanat denince akla ilk gelen büyük müzelerin ötesinde, Türkiye’nin dört bir yanında ziyaretçilerini bekleyen birçok özgün koleksiyon bulunuyor. Forbes tarafından hazırlanan liste, hem yerli hem de yabancı gezginlerin çoğu zaman gözden kaçırdığı bu özel müzeleri gündeme taşıyor. Anadolu’nun farklı şehirlerinde yer alan bu duraklar, ziyaretçilere kalabalıktan uzak, daha derin ve kişisel bir keşif deneyimi sunuyor.

BAKSI MÜZESİ

Sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın, sanatın büyük şehirlere sıkıştığı düşüncesinden hareketle 2010 yılında kurduğu Baksı Müzesi, eski adı "Baksı" olan Bayraktar köyünde Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepede bulunuyor.

Avrupa Konseyi 2014 Yılı Müze Ödülü, aynı yıl TBMM Onur Ödülü ve daha birçok ödüle layık görülen müze, sıra dışı sanatsal faaliyetlerin yanı sıra doğal güzellikleriyle de yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekiyor.

Ziyaretçiler, şehir merkezinden 45 kilometrelik yol boyunca Çoruh Nehri'nin kıyısından, bölgeye özgü bitki ve ağaç türlerinin arasından geçerek müzeye ulaşıyor.

TROYA MÜZESİ

Troya Müzesi, Türkiye'nin Çanakkale ilinde Troya antik kentinden ve Troas bölgesinin diğer antik kentlerinden çıkarılmış eserlerin sergilendiği arkeoloji müzesidir. Tevfikiye Köyü sınırları içinde, Troya örenyerinin girişindedir. 10 Ekim 2018'de ziyaret açılmıştır.

Müze, yurt dışına kaçırılmış ve birçok farklı müze ve koleksiyona dağılmış Troya buluntularının Türkiye'ye iadesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Türkiye'nin diğer müzelerindeki Troya hazinesi buluntularının bir araya getirildiği müzede hiçbir kopya eser yer almaz. Müze, Ağustos 2019'da Time dergisinin "Dünyada Görülmesi Gereken 100 Yer" listesinde yer aldı.

İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ

Tarihi Atlas Sineması’nda yer alan bu müze, Türk sinemasının yıldızlarını ve tarihini keşfetme fırsatı sunuyor. Ziyaretçiler, interaktif sergilerde kendi kısa filmlerini çekebilirken 1905’ten günümüze uzanan sinema geleneğine dair ilgi çekici bir yolculuğa çıkıyor.

CERMODERN

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan bir sanat galerisidir. Geçmişte tren bakım atölyesi olarak hizmet vermiş bir tarihî yapında bulunur. Müze kompleksi, tarihî yapının mimar Semra ve Özcan Uygur'un projesine göre restore edilmesi ile meydan gelmiş; 2010 yılında hizmete girmiştir.

ÇAMLIK BUHARLI LOKOMOTİF MÜZESİ

TCDD Sirkeci Garı Demiryolu Müzesi veya İstanbul Demiryolu Müzesi, 23 Eylül 2005'te açılmış bir demiryolu müzesidir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından işletilmektedir.

145 metrekarelik alana sahip müzede demiryolu parçaları, uyarı levhaları, ofis gereçleri, plakalar, istasyon saati, istasyon zili, fotoğraflar ve belgeler olmak üzere 300'e yakın eser sergilenmektedir.

CHEZ GALİP SAÇ MÜZESİ

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, çanak ustası Galip Körükçü'nün, 1979 yılında atölyesini ziyaret eden Fransız bir kadın turistin saçından bir tutam keserek duvara asmasıyla başlayan müze yolculuğu zaman içinde atölyeye gelen başka kadın turistlerin de saç bırakmasıyla ortaya çıkan "Saç Müzesi" zamanla büyüdü.

SABANCI MÜZESİ

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, zengin bir hat ve resim koleksiyonunu bünyesinde barındıran ve düzenlediği geçici sergilerle birçok ünlü sanatçının eserlerine ev sahipliği yapan bir sanat müzesidir. 2002 yılında ziyarete açılan müze, İstanbul'da Boğaziçi'nin en eski yerleşimlerinden Emirgan'da bulunan Atlı Köşk'te hizmet vermektedir.

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

Zeugma Mozaik Müzesi, 9 Eylül 2011 tarihinde Gaziantep'te açılan ve 1700 metrekarelik mozaik ile dünyanın ikinci büyük mozaik müzesi olma özelliğini taşıyan müzedir. Yaklaşık 3 yıl boyunca "dünyanın en büyük mozaik müzesi" unvanını taşıyan müze, bu unvanını, 28 Aralık 2014 tarihinde açılan Hatay Arkeoloji Müzesi'ne devretmiştir.

KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı, eski adıyla 'Loru' ve bugünkü adıyla Beşpınar Köyü'nde bulunan bir etnografya müzesidir.

Konum itibarıyla Bayburt'a 40 kilometre uzaklıktaki Demirözü vadisinde, Demirözü Baraj Gölü'nün yakınında bulunur. Kuruluş amacı bölgenin soyut ve somut kültür mirasını yaşatmaktadır. 8000 metrekarelik alan içerisinde inşa edilen müze, zaman ve mekan ilişkisi içerisindeki tüm yapılar, bölgenin dokusu ve mimari yapısı ile bütünleşik olarak yapılmıştır. Kullanılan taşlar ve ahşaplar, çevre köylerde yıkılan ev evlerden ve dağlardan toplanmıştır.

TÜRK HAMAM MÜZESİ

Türk Hamam Müzesi; Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan bir müzedir. Gazi Üniversitesi'nde Türk kültürüne ve müzeciliğe yönelik dersler veren akademisyen Sema Demir tarafından kurulan müze, teması bakımından bu alanda Türkiye'nin ilk hamam müzesi olma özelliğini taşımaktadır.