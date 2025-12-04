Friends dizisinin yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde yeni gelişme: Doktorun cezası belli oldu!

28 Ekim 2023’te Kaliforniya’nın Malibu kentindeki evinin jakuzisinde ölü bulunan Matthew Perry’nin (54) ölüm nedeni “ketaminin akut etkileri” olarak açıklanmıştı.

Ünlü oyuncunun vücudunda yüksek oranda ketamin tespit edilmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Perry’nin ölümünde iki doktor ve kişisel asistanının da aralarında bulunduğu beş kişi gözaltına alınmıştı.

“ACABA BU APTAL NE KADAR ÖDEYECEK?”

The New York Times'ın haberine göre Federal mahkemede görülen davada Dr. Salvador Plasencia, başka bir doktordan temin ettiği ketamini yasadışı biçimde Perry’e satmakla suçlandı.

Plasencia’nın, başka bir doktora gönderdiği kısa mesajda, Perry için “Acaba bu aptal ne kadar ödeyecek?” ifadelerini kullandığı da mahkeme dosyalarına girdi. Savcılar, dört ayrı ağır suçtan yargılanan doktor için 40 yıla kadar hapis talep etmişti. Ancak mahkeme, suçlamaları kabul eden Plasencia’ya 30 ay hapis ve 5 bin 600 dolar para cezası verdi.

“ONU KORUMALIYDIM, ÇOK ÜZGÜNÜM”

Karar duruşmasında söz alan Plasencia, Perry’nin ailesinden özür diledi:

“Kendimi hayal kırıklığına uğrattım. Hiçbir mazeretim yok. Yaptıklarımı geri alamam. Onu korumalıydım. Çok üzgünüm.”

DİĞER SANIKLARIN CEZALARI BEKLENİYOR

Perry’ye yasadışı ketamin temin etmekle suçlanan diğer doktor, kişisel asistan ve iki tedarikçinin davaları ise sürüyor.

Sanıkların cezalarının önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.