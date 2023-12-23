2023'ün en kötü dizileri belli oldu! Ünlü şarkıcının oynadığı dizi de listede yer aldı
2023 yılında çok sayıda dizi izleyicilerle buluştu. Rotten Tomatoes, yüzdelik derecelendirme sistemine göre yılın en başarısız dizileri listesini paylaştı.
GREAT EXPECTATIONS
Great Expectations, çocukluğunu bir demirci çırağı olarak geçiren ve aniden bilinmeyen bir hayırseverden Londra'ya seyahat etmesine ve yüksek sosyeteye girmesine izin veren beklenmedik bir fırsat alan yetim Pip'i takip ediyor.
DJANGO
Vahşi batıdaki silahlı soyguncu Django, sekiz yıl önce ailesinin cinayetinden kurtulduğu düşünülen kızını aramaktadır.
TRUE LİES
Rutininden sıkılan bir öğretmen olan Helen, sıradan görünen kocasının olağanüstü bir ikili hayat sürdüğünü öğrenince şaşkına döner. Harry, aslında olağanüstü yeteneklere sahip uluslararası bir casustur. Helen, bir yandan evliliklerini ayakta tutarken bir yandan da dünyayı kurtarmak için Harry ile birlikte çalışmaya başlar.
VELMA
Velma, akıldan çıkmayan suçları ve hayaletleri araştıran Velma Dinkley’in hikayesini konu ediyor. Her şeye hazırlıklı olan zeki Velma, hiçbir şeyden korkmaz ve gizemleri çözmek için tüm yeteneğiyle durumlarla yüzleşir.
MUTED
Anne babasını öldüren Sergio Ciscar, altı yıl sonra hapisten çıkar. Salıverildiği sırada hâlâ on sekiz yaşından küçüktür. Hapiste kaldığı süre boyunca ağzından tek kelime çıkmayan Sergio, adalet sistemiyle iş birliği de yapmamıştır. Bu yüzden onu cinayete iten sebepler ve bu suçu işlemekteki niyetleri şu ana kadar gizemini korumaktadır. Genç bir psikiyatrist olan Ana Dussel ve ekibi, Sergio’yu bir hayvanmışçasına gece gündüz izleyerek onun toplum için potansiyel bir tehlike olup olmadığını tespit etmekle görevlidir.
ALERT: MISSING PERSONS UNIT
Polis memuru Nikki Parker'ın oğlu kaybolduğunda, o kendi oğlunu ararken bile diğer insanların sevdiklerini bulmasına yardımcı olmak için LAPD'nin Kayıp Kişiler Birimi'ne katılır. Altı yıl sonra, eski kocası Devon Zoellner kayıp oğlunun bir yaşam kanıtı fotoğrafıyla ortaya çıktığında dünyası alt üst olur.
OBESSION
Obsession, esrarengiz Anna Barton'un nişanlısının babası William ile tutkulu bir ilişkiye başlamasıyla ortaya çıkan tehlikeli bir aşk üçgeninin etrafında dönüyor. Anna her iki ilişkiyi de sürdürmek için savaşırken, William saplantılı bir sarmalın içine çekilir. Ama biri incinmeden önce sırlarını ne kadar süre saklayabilirler?
GOTHAM KNIGHTS
Bruce Wayne'in öldürülmesinin ardından onu asi evlatlık oğlu, Batman'in düşmanlarının çocuklarıyla ittifak kurar. Şehrin en çok aranan suçluları haline geldiklerinde adlarını temize çıkarmak isteyen grup, bunun için zorlu bir mücadeleye girişir.
THE IDOL
The Idol, aynı zamanda kült bir lider olan Los Angeles'lı bir kulüp sahibiyle romantik bir ilişkiye giren bir kadın pop şarkıcısının hikayesini konu ediyor.
QUEEN CLEOPATRA
Canlandırmalar ve uzmanlarla yapılan röportajlar içeren bu belgesel-drama, Mısır'ın son firavunu Kleopatra'nın tahtını, ailesini ve mirasını koruma mücadelesini konu alıyor.
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