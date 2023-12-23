2023'ün en kötü dizileri belli oldu! Ünlü şarkıcının oynadığı dizi de listede yer aldı

MUTED

Anne babasını öldüren Sergio Ciscar, altı yıl sonra hapisten çıkar. Salıverildiği sırada hâlâ on sekiz yaşından küçüktür. Hapiste kaldığı süre boyunca ağzından tek kelime çıkmayan Sergio, adalet sistemiyle iş birliği de yapmamıştır. Bu yüzden onu cinayete iten sebepler ve bu suçu işlemekteki niyetleri şu ana kadar gizemini korumaktadır. Genç bir psikiyatrist olan Ana Dussel ve ekibi, Sergio’yu bir hayvanmışçasına gece gündüz izleyerek onun toplum için potansiyel bir tehlike olup olmadığını tespit etmekle görevlidir.