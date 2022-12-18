Akıma katıldılar: Avrupa Yakası karakterleri çocuk olsaydı nasıl görünürdü?

cumhuriyet.com.tr
18 Aralık 2022 Pazar, 16:36
<p>Son dönemde sosyal medyadaki 'Çocuk olsaydı nasıl görünürdü?' akımına Avrupa Yakası dizisi karakterleri de eklendi.</p>

Son dönemde sosyal medyadaki 'Çocuk olsaydı nasıl görünürdü?' akımına Avrupa Yakası dizisi karakterleri de eklendi.

<p> Sanatçı Erdoğan Paksoy, 2004-2009 arasında yayınlanan dizideki karakterlerin çocukluk hallerini animasyonlaştırdı.</p>

 Sanatçı Erdoğan Paksoy, 2004-2009 arasında yayınlanan dizideki karakterlerin çocukluk hallerini animasyonlaştırdı.

<p><strong>Tahsin Sütçüoğlu</strong></p>

Tahsin Sütçüoğlu

<p><strong>İffet Sütçüoğlu</strong></p>

İffet Sütçüoğlu

<p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-family: 'Roboto Slab', serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff; text-align: left;"><strong>Volkan Sütçüoğlu</strong></p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-family: 'Roboto Slab', serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff; text-align: left;"> </p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-family: 'Roboto Slab', serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff; text-align: left;"> </p> <p style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 1.25rem; font-family: 'Roboto Slab', serif; font-size: 16px; background-color: #ffffff; text-align: left;"> </p>

Volkan Sütçüoğlu

 

 

 

<p><strong>Aslı Sütçüoğlu</strong></p>

Aslı Sütçüoğlu

<p><strong>Dilber Hala</strong></p>

Dilber Hala

<p><strong>Makbule Kıral</strong></p>

Makbule Kıral

<p><strong>Sacit Kıral</strong></p>

Sacit Kıral

<p><strong>Gaffur</strong></p>

Gaffur

<p><strong>Tanrıverdi</strong></p>

Tanrıverdi

<p><strong>Burhan Altıntop</strong></p>

Burhan Altıntop

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