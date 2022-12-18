Akıma katıldılar: Avrupa Yakası karakterleri çocuk olsaydı nasıl görünürdü?
Son dönemde sosyal medyadaki 'Çocuk olsaydı nasıl görünürdü?' akımına Avrupa Yakası dizisi karakterleri de eklendi.
Sanatçı Erdoğan Paksoy, 2004-2009 arasında yayınlanan dizideki karakterlerin çocukluk hallerini animasyonlaştırdı.
Tahsin Sütçüoğlu
İffet Sütçüoğlu
Volkan Sütçüoğlu
Aslı Sütçüoğlu
Dilber Hala
Makbule Kıral
Sacit Kıral
Gaffur
Tanrıverdi
Burhan Altıntop
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