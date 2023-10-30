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Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in oynadığı Maria filminden yeni fotoğraflar...

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2023 Pazartesi, 16:05
<p>Opera sanatçısı <strong>Maria Callas</strong>'ın hayatını anlatan '<strong>Maria</strong>'nın setinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.</p>

Opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan 'Maria'nın setinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

<p>2024 yılında gösterime girecek olan film, María Callas'ın hayatından belirli bir döneme, 1970'lerde Paris'teki son günlerine odaklanıyor.</p>

2024 yılında gösterime girecek olan film, María Callas'ın hayatından belirli bir döneme, 1970'lerde Paris'teki son günlerine odaklanıyor.

<p>Senaryosunu <strong>Steven Knight</strong>'ın yazdığı filmde Maria Callas'a <strong>Angelina Jolie</strong>, Yunan armatör Aristotle Onassis'e ise <strong>Haluk Bilginer</strong> hayat verecek. </p>

Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı filmde Maria Callas'a Angelina Jolie, Yunan armatör Aristotle Onassis'e ise Haluk Bilginer hayat verecek. 

<p>Filmin çekimleri devam ediyor.</p>

Filmin çekimleri devam ediyor.

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Angelina Jolie Haluk Levent

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