Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in oynadığı Maria filminden yeni fotoğraflar...
Opera sanatçısı Maria Callas'ın hayatını anlatan 'Maria'nın setinden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.
2024 yılında gösterime girecek olan film, María Callas'ın hayatından belirli bir döneme, 1970'lerde Paris'teki son günlerine odaklanıyor.
Senaryosunu Steven Knight'ın yazdığı filmde Maria Callas'a Angelina Jolie, Yunan armatör Aristotle Onassis'e ise Haluk Bilginer hayat verecek.
Filmin çekimleri devam ediyor.
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