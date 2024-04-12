Bahar ayları ile birlikte yol kenarları meraya döndü
Bahar aylarının gelmesiyle birlikte yol kenarlarında kendiliğinden yetişen otlar kırsal kesimdeki hayvanlar için adeta açık hava merası haline geliyor.
Her yıl olduğu gibi bu bahar da doğanın canlanmasıyla birlikte yol kenarlarında ve kırsal kesimde göz alıcı bir manzara ortaya çıkartırken, çiçeklerin renk cümbüşüyle bir araya gelerek görsel bir şölen oluşuyor.
Yol kenarlarında hızla yeşillenen otlar, sadece göze hitap etmekle kalmıyor kırsal bölgelerdeki hayvanlar için de doğal bir beslenme alanı oluşturuyor.
Kırsal kesimlerde otlatılan birçok hayvan ilkbaharın gelmesiyle birlikte bu yeni doğal kaynaklardan faydalanmaya başlıyor.
Yurttaşlar bu durumun özellikle çiftçiler ve hayvan yetiştiricilerinin bir nebze de olsa yükünü hafiflettiğini söylüyor.
Öte yandan yurttaşlar bu durumun bazı olumsuz durumlara davetiye çıkardığını da belirtti.
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