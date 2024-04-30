Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

Dünyanın en prestij sahibi güzellik listelerinden biri olan 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi, bu yıl da TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. İşte, Dünyanın en güzel 100 kadını...

cumhuriyet.com.tr
30 Nisan 2024 Salı, 15:40
Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

Dünyanın en güzel 100 kadını listesi her yıl düzenlenerek yayınlanmaya devam ediyor.  'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi, bu yıl da TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. İşte, Dünyanın en güzel 100 kadını...

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

1. Jasmine Tookes

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

2. Nancy Jwewl Mcdonie

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

3. Lisa

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

4. Dasha Taran

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

5. Sitala

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

6. Ivana Alawi

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

7. Yael Shelbia

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

8. Mai Omar

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

9. Nana

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

10. Tzuyu

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

33. Sıla Türkoğlu

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

43. Özge Yağız

Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var

53. Hande Erçel

Dünyanın En Güzel 100 Kadını

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