Dünyanın En Güzel 100 Kadını açıklandı: Listede Türkiye'den 3 oyuncu var
Dünyanın en prestij sahibi güzellik listelerinden biri olan 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi, bu yıl da TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. İşte, Dünyanın en güzel 100 kadını...
Dünyanın en güzel 100 kadını listesi her yıl düzenlenerek yayınlanmaya devam ediyor. 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' listesi, bu yıl da TC Candler ve Independent Critics tarafından yayınlandı. İşte, Dünyanın en güzel 100 kadını...
1. Jasmine Tookes
2. Nancy Jwewl Mcdonie
3. Lisa
4. Dasha Taran
5. Sitala
6. Ivana Alawi
7. Yael Shelbia
8. Mai Omar
9. Nana
10. Tzuyu
33. Sıla Türkoğlu
43. Özge Yağız
53. Hande Erçel
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