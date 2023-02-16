Dünyanın en uzun depremi kaç dakika sürdü? Dünyanın en uzun depremi nerede oldu?

DÜNYANIN EN UZUN SÜREN DEPREMİ

2004 Hint Okyanusu depremi o güne kadar yaşanan en büyük üçüncü depremdi. 9.3 olan büyüklüğündeki deprem, 10 dakika sürmesi ile bugüne kadar görülmüş en uzun süreye sahipti ve tüm gezegeni 1 cm hareket ettirdi.

Bugüne kadar en uzun süren deprem Sumatra'da 26 Aralık 2004'te meydana geldi. 9,1 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 10 dakika sürdü.

Sarsıntı sonucunda oluşan metrelerce yükseklikteki dev dalgalar, Endonezya'nın yanı sıra Asya'nın kuzeyi ve Afrika'nın doğusunda 14 ülkeyi etkiledi.

En çok ölüme yol açan doğal afetlerden biri olarak kabul edilen depremde yaklaşık 230 bin kişinin hayatını kaybetti. Deprem ve tsunami nedeniyle 1 milyon 700 bin kişi evsiz kaldı.