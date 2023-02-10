Dünyada enkaz altında en uzun kalan kişi kimdir? Enkaz altında en fazla kaç gün canlı kalınır?
Dünyada son yüzyılda yaşanan yıkıcı depremlerde yüz binlerce kişi hayatını kaybetti veya evsiz kaldı. Yaşanan büyük acılara rağmen adeta mucizeye imza atılarak enkaz altından kurtarılan birçok insan, depremlerin simgesi haline geldi.
Enkaz altında en fazla kaç gün canlı kalınır?
Çökme anındaki konum, hava ve suya erişim, iklim, hava koşulları ve enkaz altındaki kişinin fiziksel ve psikolojik durumu gibi unsurlar, ne kadar süre hayatta kalabileceklerini etkiliyor. Hava ve suya erişim, yıkılmış bir binanın altında mahsurken, hayatta kalmak açısından çok önemli. Ancak bu da yaralanma seviyesine bağlı. Kan kaybediyor olmak, yaşama şansını 24 saatin ötesine taşımayı zorlaştırıyor.
Deremden 266 saat sonra...
1995’te Güney Kore’deki bir depremde, bir depremzede 10 gün sonra enkaz altından çıkartılmıştı. Yağmur suyunu içerek ve karton bir kutuyu yiyerek hayatta kaldığı belirtildi. Aklını faal tutabilmek için de bir oyuncakla oynamıştı.
Çin'de 2008 yılında meydana gelen Siçuan depreminde 80 yaşındaki kısmi felçli Xiao Zhihu 11 gün sonra enkaz altından kurtarıldı.
Nurcan Hemşire
Erzincan'da 13 Mart 1992'de meydana gelen depremde görev yaptığı SSK Hastanesi'nin 5. katındaki lojmanda kalan hemşire Nurcan Eraslan, tam 8 gün sonra enkaz altından çıkarılmıştı.
Üçüncü katta sıkışan ve enkaz boşluklarından sızan havayla nefes alabilen Nurcan Eraslan, sağlıkçı olmanın tecrübesiyle idranını ve sızan yağmur damlalarını içerek hayatta kalmıştı.
Enkaz altında 17 gün
Bangladeş'te Mayıs 2013’te bir kadın, bir fabrikanın enkazından çökmesinden 17 gün sonra çıkartılmıştı.
Kurtarıldıktan sonra “Birkaç gün boyunca kurtarma görevlilerinin seslerini duydum. Dikkatlerini çekmek için sopalarla ve demir çubuklarla enkaza vurdum. Kimse beni duymadı. 15 gün kurutulmuş yiyecekle beslendim. Son iki gün sudan başka bir şeyim yoktu” demişti.
Haiti’de 220 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Ocak 2010’daki depremden sonra, Rico Dibrivell yağmalanan bir dükkanın enkazının altında 14 gün sonra sağ çıkmıştı.
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