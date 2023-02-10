Dünyada enkaz altında en uzun kalan kişi kimdir? Enkaz altında en fazla kaç gün canlı kalınır?

Dünyada son yüzyılda yaşanan yıkıcı depremlerde yüz binlerce kişi hayatını kaybetti veya evsiz kaldı. Yaşanan büyük acılara rağmen adeta mucizeye imza atılarak enkaz altından kurtarılan birçok insan, depremlerin simgesi haline geldi.

Enkaz altında en fazla kaç gün canlı kalınır?

Çökme anındaki konum, hava ve suya erişim, iklim, hava koşulları ve enkaz altındaki kişinin fiziksel ve psikolojik durumu gibi unsurlar, ne kadar süre hayatta kalabileceklerini etkiliyor. Hava ve suya erişim, yıkılmış bir binanın altında mahsurken, hayatta kalmak açısından çok önemli. Ancak bu da yaralanma seviyesine bağlı. Kan kaybediyor olmak, yaşama şansını 24 saatin ötesine taşımayı zorlaştırıyor.