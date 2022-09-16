İstifa eden Nevzat Bayraktar kimdir, nereli? Nevzat Bayraktar hangi görevlerde bulundu?
Emlak Katılım Bankası’nın Genel Müdürü Nevzat Bayraktar kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı iddia edildi. Peki, istifa eden Nevzat Bayraktar kimdir, nereli? Nevzat Bayraktar hangi görevlerde bulundu?
Emlak Katılım Bankası’nın Genel Müdürü Nevzat Bayraktar kendi isteğiyle görevinden ayrıldı. Öte yandan bankanın resmi internet sayfasından Nevzat Bayraktar'ın adı kaldırıldı. İşte, 'istifa eden Nevzat Bayraktar kimdir' sorusunun cevabı..
İSTİFA EDEN NEVZAT BAYRAKTAR KİMDİR, NERELİ?
Nevzat Bayraktar, 1969 yılında Bayburt’ta doğdu. 1993 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olması ardından 1993-1994 yılları arasında İngiltere’de Leeds Metropolitan Üniversitesi’nde İngilizce dil eğitimi aldı.
Bayraktar, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavirlik belgesi ve Bağımsız Denetçi belgesine sahiptir. 1995 yılında Esbank’ta Dış İşlemler bölümünde yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra 1996 yılında Albaraka Türk Proje ve Pazarlama Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Nevzat Bayraktar, 2003 yılında Merkez Şube İkinci Müdürü, 2010 yılında ise Merkez Şube Müdürü olarak atandı.
GENEL MÜDÜR KOLTUĞUNDAN AYRILDI
2017 yılı Ocak ayında Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Bayraktar, Kurumsal, Ticari ve Bireysel Satış Müdürlükleri ile Bölge Müdürlükleri ve Şubelerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Nevzat Bayraktar, 11 Şubat 2020 tarihi itibarıyla Emlak Katılım Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Nevzat Bayraktar, 15 Eylül'de kendi isteğiyle görevinden ayrılfı.
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