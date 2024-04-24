Göçmen kuş ölümlerinin gerçek sebebi açıklandı: 'Yüzde 87'si...'

YIRTICI KUŞLAR, LEYLEK, TURNA VE AKBABALAR

En sık kaydedilen üç ana nedene bakıldığında ise insan kaynaklı ölümlerde yırtıcı kuşlar için (yüzde 36,2), leylekler ve turnalar için (yüzde 54,4) belirlenen başlıca ölüm nedeni elektrik çarpması olarak gösterildi.

İkinci sıradaki yasa dışı öldürme sırasıyla yırtıcı kuşlar için 23,9 ve leylekler ve turnalar için yüzde 21,2 olarak belirtildi.

Akbabalar için de zehirlenme yüzde 39,7 ile ana ölüm nedeni gösterildi. Akbabalarda yüzde 25,8 elektrik çarpması ve yüzde 18,5 yasa dışı öldürme olarak devam ediyor.