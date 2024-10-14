Güneş almayan alanlarda da bitki yetiştirmek mümkün: Karanlık yerlerde bakabileceğiniz 7 ev bitkisi

5. AŞK MERDİVENİ (NEPHROLEPIS EXALTATA)

Aşk merdiveni, fern ailesinin bir üyesi olup düşük ışık koşullarında bile büyüyebilen dayanıklı bitkilerden biridir. Bu bitki, özellikle nemli ortamları sever ve az ışıklı odalarda dahi dekoratif bir görünüm sunar. Yaprakları ince ve zarif yapısıyla bulunduğu alanlara zarafet katar. Ancak toprağının nemli kalmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca, düzenli sulama ve arada bir yapraklarına su püskürtmek, bu bitkinin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur.