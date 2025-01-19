İstanbul'da çocuklarla gezilecek ücretsiz müzeler

2. UÇURTMA MÜZESİ

Üsküdar'da bulunan müze, pazar günleri hariç haftanın altı günü sabah 09:00 ile akşam 17:00'ye kadar hizmet vermektedir. Müzede dünyanın dört bir yerinden 2500’ün üzerinde uçurtma bulunmaktadır. Sadece çocuklar değil, yetişkinler için de gezmesi keyifli bir yer. Müzeye giriş ücretsizdir, ancak 3 yaş ve üzeri çocuklar için ayrıca ücret karşılığı uçurtma yapma atölyeleri de düzenlenmektedir; çocuklar yaptıkları uçurtmayı eve götürebilmektedir.