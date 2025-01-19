İstanbul'da çocuklarla gezilecek ücretsiz müzeler
Yarıyıl tatilinin başlamasıyla ebeveynler çocuklarını gezdirebileceği yerlere bakmaya başladı. İşte, İstanbul'da çocuklarla gezilecek ücretsiz müzeler...
Sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte çocuklarda tatil heyecanı başladı. Anne ve babalar ise hem bütçelerine uygun hem de çocuklarının eğlenceli vakit geçirmesini sağlamak için gezilecek yerleri araştırmaya başladı. İşte İstanbul'da çocuklarınızı götürebileceğiniz ücretsiz müzeler...
1. İŞ BANKASI MÜZESİ
Eminönü'nde yer alan müze, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü sabah 10:00'dan akşam 18:00'e kadar açık. İçerisinde eski zamanlarda kullanılan telefonlar, bilgi işlem cihazları, makineler, döneme ait dekontlar, dilekçeler, dönemin kampanyaları, eski kumbaralar, Osmanlıca evraklar ve eski daktilolar gibi sayısız eser mevcuttur.
2. UÇURTMA MÜZESİ
Üsküdar'da bulunan müze, pazar günleri hariç haftanın altı günü sabah 09:00 ile akşam 17:00'ye kadar hizmet vermektedir. Müzede dünyanın dört bir yerinden 2500’ün üzerinde uçurtma bulunmaktadır. Sadece çocuklar değil, yetişkinler için de gezmesi keyifli bir yer. Müzeye giriş ücretsizdir, ancak 3 yaş ve üzeri çocuklar için ayrıca ücret karşılığı uçurtma yapma atölyeleri de düzenlenmektedir; çocuklar yaptıkları uçurtmayı eve götürebilmektedir.
3. DİNOZOR MÜZESİ
Maltepe Türkan Saylan Kültür Merkezi’nin içinde yer alan müze, her gün saat 08:00 ile 17:00 arasında açıktır. İçerisinde hareket sensörlü dinozor maketleri ve bir adet gerçek boyutlu dinozor fosili bulunmaktadır. Aynı binada yine ücretsiz olarak görülebilecek oyuncak müzesi ve balmumu heykelleri de mevcuttur.
4. HABABAM SINIFI MÜZESİ
Altunizade'de yer alan, Yeşilçam'ın efsanevi oyuncularına ev sahipliği yapmış hem tarihi hem de Türk sineması için çok önemli hatıralara sahip bir müzedir. İçerisinde Habbabam Sınıfı filminden eşyalar ve birkaç balmumu heykel vardır.
5. ATATÜRK MÜZESİ
Şişli'de yer alan müze, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü 09:00 ile 17:00 saatleri arasında açıktır. Müzede Atatürk'ün şahsi eşyaları, giysileri, üniformaları, madalyaları ve kendi el yazısıyla yazılmış çeşitli belgeler yer almaktadır.
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