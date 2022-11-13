Kestane ile yapılan 5 leziz tarif!
Kestane Türkiye'de en çok Aydın ilinde yetiştirilir. Ege Bölgesi toplam üretimde yaklaşık %70 payla ilk sıradır. Aydın'dan sonra, İzmir, Kastamonu ve Sinop kestane üretiminde ön plana çıkan illerdir. Aydın ilinden ihraç edilen kestaneler çok kaliteli olup; Bursa'da Kestane Şekeri adıyla bilinen bir tatlı çeşidi de imal edilir. Bazı çörek, kek ve pasta çeşitlerinde de kullanılır.
Kestane Reçeli İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?
1000 gr kestane
400 gr tozşeker
200 ml su
3 gr vanilya
5 gr limon tozu
Kestane Reçeli Nasıl Hazırlanır?
Kestanelerin üzerlerini bıçakla derince çizin.
Kaynamakta olan suya atarak 10 dakika haşlayın ve suyunu süzüp fırın tepsisine dizin.
Fırının ızgara kısmında on dk. bir yüzünü, on dk. da diğer yüzünü pişirin.
Fırından çıkarın ve fazla soğutmadan kabuklarını soyun.
Tekrar kaynamakta olan suya atarak on dakika daha kaynatın, süzün ve bir kenara alın.
Tencereye şekeri ve suyu koyarak, şekeri eriterek kestaneleri içine atın.
Ara sıra tahta kaşıkla karıştırın.
Yaklaşık olarak 40 dk. pişirin ve ateşten indirmeden önce vanilya ve limon tozunu ilave edin.
Soğuduktan sonra kavanoza boşaltın.
Kestaneli İç Pilav
Sinop’un kestanesi meşhurdur. Daha çok Erfelek (Karasu) ve Ayancık’ta yetişir. Sinop kestanesi adıyla bilinmektedir. Haşlama, kebap gibi çerezlik çeşitleri yapılsa da, kimi yemeklerin ana malzemesi olarak da mutfağımızda yer almaktadır.
Malzemeler: Kestane, kuşbaşı et, pirinç, soğan, nohut, kavrulmuş fıstık, kuş üzümü, badem, kekik, karabiber, tuz
Yapılışı: Kuşbaşı et yıkandıktan sonra bir tavada yağsız olarak kavrulur. Et suyunu çekince kekik, karabiber gibi baharatlar ile bir miktar tereyağı da tavaya eklenir ve et bir müddet daha kavrulmaya devam eder. Et pişince tuz eklenir ve tava ateşten alınır. Ayrı bir tencerede iki baş soğan tereyağı ile sararana dek kavrulur. Önceden suda bekletilip kabukları çıkarılan bademlerde, soğanların üstüne ilave edilir ve kavurma işlemi bademler kızarana kadar devam eder.
Pirinç sıcak suyla haşlanıp, soğuk suda yıkanır ve bademlerin üzerine eklenir. Ama istenirse pirinç, etle birlikte de kavrulabilir. Bademle karışan pirinç tencere içerisinde sürekli karıştırılarak kavrulur. Sırayla önce kuş üzümleri, sonra haşlanmış nohut ve kavrulmuş fıstık eklenir. Tencereye et, tuz ve karabiber de ilave edilir ve malzemeler pembeleşene dek kısık ateşte kavrulmaya devam edilir. Sonra malzemeyi bir parmak geçecek kadar su eklenip pilavın pişmesi beklenir. Piştikten sonra demlenmeye alınan pilava haşlanmış ya da kavrulmuş kestaneler eklenip tencerenin kapağı kapatılır.
Balkabaklı Kestane Çorbası Nasıl Hazırlanır?
Tencerede soğanı ve ince dilimlenmiş bal kabağını yağ ile 7-8 dk kavurunuz.
Kestaneleri ilave ediniz ve hemen ardından suyu ekleyiniz.
Kestaneler eriyene kadar kaynatınız. Gerekirse biraz daha su ekleyebilirsiniz.
Blenderden geçiriniz.
Sütü ardından tuz ve karabiberini ekleyiniz ve 10 dk. daha kaynatınız.
Kestaneli Un Helvası
Kestane Un Helvası İçin Gerekli Malzemelr Nelerdir?
500 gr un
500 gr fırınlanmış kestane içi
250 gr ayçiçek yağı
500 ml süt
500 ml su
Kestane Reçeli Nasıl Hazırlanır?
Bir tencerede yağla unu kavurunuz.
Fırınlanmış kestane içlerini ekleyiniz ve 5 dk daha kavurunuz.
Toz şekeri ilave ediniz.
Süt ve suyu aynı anda hızlıca karıştırınız.
Bir dk daha pişirdikten sonra ateşten alın, 30 dk. dinlendirin ve servis ediniz.
Zeytinyağlı Kestaneli Lahana Dolması
Kelem adı verilen lahana ile yapılan sarmalar Bursa’da yaygın olarak yetiştirilen kestaneler ile tatlandırılmaktadır.
Zeytinyağlı Kestaneli Lahana Dolması Malzemeleri Nelerdir?
40-50 adet için
1 adet dolmalık büyükçe lahana
3 su bardağı pirinç
750 g kestane,
150 g kuru üzüm
3 adet kuru soğan
1-1,5 su bardağı zeytinyağı
3+3 su bardağı su
3 tatlı kaşığı tuz
2 tatlı kaşığı şeker
5 tatlı kaşığı kuru nane
3 tatlı kaşığı yenibahar
1 tatlı kaşığı tarçın
1 tatlı kaşığı karabiber
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