Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Retrodan etkilenecek burçlar hangileri? 2022'nin son retrosu ne zaman?

RETRO NE ZAMAN BİTİYOR, ETKİLERİ NE?

2022'nin üçüncü yani 10 Eylül'de başlayan Merkür retrosu, 3 Ekim'de bitecek. 10 Eylül itibariyle terazi burcunda başlayan Merkür retrosu, başak burcunda tamamlanacak.

Bu dönemde çevrenizde aile, iş, arkadaşlık, ilişkiler olmak üzere her alanda iletişimde ve yeni işlerde problemler yaşamanız olağandır. Gerektiğinden soğuk bir iletişimi benimseyebilir ya da olumsuzluklardan ötürü içinize kapanabilirsiniz.Bu dönem, alınganlıklar, kararsızlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.