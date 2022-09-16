Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Retrodan etkilenecek burçlar hangileri? 2022'nin son retrosu ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2022 Cuma, 18:11
<p><strong>Merkür retrosu</strong>, adından da anlaşılacağı üzere, gerilemelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur.</p> <p>2022'nin üçüncü retrosu devam ederken birçok kişi retronun ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Retrodan etkilenecek burçlar hangileri? 2022'nin son retrosu ne zaman?</p>

Merkür retrosu, adından da anlaşılacağı üzere, gerilemelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Merkür retrosunda, teknolojik araçlarda meydana gelen arızalar, ikili ilişkilerde yaşanacak yeni adımlar ya da eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi söz konusudur.

2022'nin üçüncü retrosu devam ederken birçok kişi retronun ne zaman biteceğini araştırıyor. İşte, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Retrodan etkilenecek burçlar hangileri? 2022'nin son retrosu ne zaman?

<p><strong>RETRO NE ZAMAN BİTİYOR, ETKİLERİ NE?</strong></p> <p>2022'nin üçüncü yani <strong>10 Eylül'</strong>de başlayan Merkür retrosu, <strong>3 Ekim</strong>'de bitecek. 10 Eylül itibariyle terazi burcunda başlayan Merkür retrosu, başak burcunda tamamlanacak.</p> <p>Bu dönemde çevrenizde aile, iş, arkadaşlık, ilişkiler olmak üzere her alanda iletişimde ve yeni işlerde problemler yaşamanız olağandır. Gerektiğinden soğuk bir iletişimi benimseyebilir ya da olumsuzluklardan ötürü içinize kapanabilirsiniz.Bu dönem, alınganlıklar, kararsızlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.</p>

RETRO NE ZAMAN BİTİYOR, ETKİLERİ NE?

2022'nin üçüncü yani 10 Eylül'de başlayan Merkür retrosu, 3 Ekim'de bitecek. 10 Eylül itibariyle terazi burcunda başlayan Merkür retrosu, başak burcunda tamamlanacak.

Bu dönemde çevrenizde aile, iş, arkadaşlık, ilişkiler olmak üzere her alanda iletişimde ve yeni işlerde problemler yaşamanız olağandır. Gerektiğinden soğuk bir iletişimi benimseyebilir ya da olumsuzluklardan ötürü içinize kapanabilirsiniz.Bu dönem, alınganlıklar, kararsızlıklar yaşayabileceğiniz tehlikeli bir dönem olarak değerlendirilebilir.

<p><strong>RETRODAN ETKİLENECEK BURÇLAR HANGİLERİ?</strong></p> <p>Merkür retrosundan etkilenecek burçlar:</p> <p>*Yengeç</p> <p>*Oğlak</p> <p>*İkizler</p> <p>*Yay</p>

RETRODAN ETKİLENECEK BURÇLAR HANGİLERİ?

Merkür retrosundan etkilenecek burçlar:

*Yengeç

*Oğlak

*İkizler

*Yay

<p><strong>2022'NİN SON RETROSU NE ZAMAN?</strong></p> <p>2022'nin son Merkür retrosu, 29 Aralık'ta Oğlak burcunda başlayacak ve 2023 yılında da bizimle olacak. </p> <p>Son retrodan etkilenecek burçlar ise;</p> <p>*Koç</p> <p>*Terazi</p>

2022'NİN SON RETROSU NE ZAMAN?

2022'nin son Merkür retrosu, 29 Aralık'ta Oğlak burcunda başlayacak ve 2023 yılında da bizimle olacak. 

Son retrodan etkilenecek burçlar ise;

*Koç

*Terazi

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