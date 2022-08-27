NATO'yu kandıran Rus ajanı Maria'nın filmlere konu olacak hikayesi...

2009'dan 2011' kadar Malta'da yaşayan Rus ajan, bu esnada ünlü kadın dergisi Cosmopolitan’ın eski editörü Marcelle D’Argy Smith de dahil olmak üzere geniş bir çevre edindi.

Maria'nın kimliğinin ifşa olmasından sonra "Biz gerçekten çok iyi arkadaştık" diyen Marcelle D’Argy Smith, Olga Kolobova'yı şu cümlelerle anlatıyor:

"Çok güzel ve inceydi. Diğer kadınların onu sevdiğini düşünmedim, çünkü isterse bir tehdit olabileceğini fark ettiler. Çok sayıda erkek arkadaşı vardı ancak onlar hiçbir zaman saygın kişiler gibi görünmediler. Çok çekiciydi, erkekler sıradan görünüyordu ve bunu hiç anlamadım."