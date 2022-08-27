NATO'yu kandıran Rus ajanı Maria'nın filmlere konu olacak hikayesi...
“Çok zeki, altı dil konuşan bir kızdı”
İtalyan gazetesi La Repubblica, 2008'den 2018'e kadar Maria Adela Kufeld Rivera adındaki kadın bir Rus ajanının Napoli'deki NATO üssüne sızmayı başardığını ortaya çıkardı.
La Repubblica gazetesi, edindiği bilgiler çerçevesinde Rus ajanı “Otuz yaşında, çok zeki, altı dil konuşan bir kızdı” diye özetledi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (GRU) casusu Maria Adela Kuhfeldt Rivera gerçek ismi ile Olga Kolobova, ilk adım olarak çevresine kendisini sosyetik bir mücevher tasarımcısı olarak tanıttı.
Maria Adela, Perulu annesi tarafından Rusya’da terk edildiği ve tacizci bir aile tarafından yetiştirildiği hikayesi ile insanların güvenini kazanarak, kendine yeni bir hikaye yazdı.
Maria Adela, kazandığı güven sayesinde NATO ve ABD Deniz Piyadeleri tarafından düzenlenen balolara ve yemeklere davet edilmeye başlandı.
Katıldığı bir davet sayesinde de NATO Karargahına bağlı bağış toplama yardım kuruluşu Lions Club’un sekreteri olmayı başardı. Bu klübe de birinin öneri raporuyla katıldığı belirlendi.
Edindiği sosyal çevreyi çok iyi kullanan Maria, klübe uluslararası temaslarıyla yardımcı olabileceği teklifinde bile bulundu.
2009'dan 2011' kadar Malta'da yaşayan Rus ajan, bu esnada ünlü kadın dergisi Cosmopolitan’ın eski editörü Marcelle D’Argy Smith de dahil olmak üzere geniş bir çevre edindi.
Maria'nın kimliğinin ifşa olmasından sonra "Biz gerçekten çok iyi arkadaştık" diyen Marcelle D’Argy Smith, Olga Kolobova'yı şu cümlelerle anlatıyor:
"Çok güzel ve inceydi. Diğer kadınların onu sevdiğini düşünmedim, çünkü isterse bir tehdit olabileceğini fark ettiler. Çok sayıda erkek arkadaşı vardı ancak onlar hiçbir zaman saygın kişiler gibi görünmediler. Çok çekiciydi, erkekler sıradan görünüyordu ve bunu hiç anlamadım."
NATO Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na ev sahipliği yapan Napoli'ye, başarılı bir iş kadını ve sosyetik olarak yerleştirildi. 2012 yılında evlendiği İtalyan erkek, bir yıl sonra gizemli bir şekilde öldü. Ancak aslında evlendiği adam, Rus ve Ekvadorlu'ydu.
Lüks mücevher butiği Serein'le kısa sürede tanındı, Napoli elitlerinin arasına sızması fazlasıyla kolay oldu. Ayrıca, Napoli'de bir gece kulübünün sahibiydi.
Şehrin ileri gelenleriyle vakit geçirmesi ise, ona NATO üssünün kapılarını açtı.
2018 yılına gelindiğinde ise Maria aniden Napoli'yi terk etti. Tüm tanıdıkları Maria Adela'ya ne olduğunu merak ederken, Facebook hesabından İtalyanca bir paylaşım yaptı:
"En sonunda açıklamam gereken gerçek... Kemoterapiden sonra saçlarım büyüyor, çok kısalar ama oradalar. Her şeyi özlüyorum ancak nefes almaya çalışıyorum."
Görünüşe göre Maria Adela ani kayboluşuna bir kılıf uydurmuştu ancak 2018 yılında Napoli'den Moskova'ya tek yön bilet alan ve bir daha kimsenin görmediği Rus ajan, dört yıldır eski pasaportlarıyla bir daha seyahat etmedi.
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