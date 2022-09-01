Mucizevi sebze enginar nasıl temizlenir? Enginarın kılçıksız olduğu nasıl anlaşılır? Enginarın mevsimi ne zaman, nasıl saklanır?

cumhuriyet.com.tr
01 Eylül 2022 Perşembe, 12:25
<p>Genellikle bahar aylarında yetişen, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alan enginar, insan sağlığına oldukça yararlı olan bir sebzedir.</p> <p>Enginar lezzeti ve yararlarıyla oldukça rağbet edilip, tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Yalnız enginarın içindeki mucizeye ulaşmak içi dışında bulunan sert kabukları aşmak, biraz göz korkutucu gelebilir.  </p>

Genellikle bahar aylarında yetişen, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez sebzeleri arasında yer alan enginar, insan sağlığına oldukça yararlı olan bir sebzedir.

Enginar lezzeti ve yararlarıyla oldukça rağbet edilip, tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. Yalnız enginarın içindeki mucizeye ulaşmak içi dışında bulunan sert kabukları aşmak, biraz göz korkutucu gelebilir.  

<p>Enginarın genellikle kalbi olarak adlandırılan orta göbek kısmı tüketilse de yaprakları da yenebilir kısmı arasında ve oldukça sağlıklı.</p> <p>Bu durumda öncelikle yapılması gereken enginar ile nasıl bir yemek yapılacağına karar kılmak ve enginarı ona göre temizlemektir. İşte yemeklik enginar nasıl temizlenir ve enginar nasıl soyulur aşama aşama tarifi:</p>

Enginarın genellikle kalbi olarak adlandırılan orta göbek kısmı tüketilse de yaprakları da yenebilir kısmı arasında ve oldukça sağlıklı.

Bu durumda öncelikle yapılması gereken enginar ile nasıl bir yemek yapılacağına karar kılmak ve enginarı ona göre temizlemektir. İşte yemeklik enginar nasıl temizlenir ve enginar nasıl soyulur aşama aşama tarifi:

<p><strong>1)</strong> En pratik şekilde enginarı temizlemek için ilk olarak aldığınız enginarı soğuk suda iyice yıkamalısınız. </p> <p><strong>2)</strong> Ardından yapraklarının aralarını dikkatli bir şekilde temizleyerek, işe devam edin.</p> <p><strong>3)</strong> Daha sonra çanak haline getireceğiniz enginarın üst kısmından iki parmak kadarını keserek ayırın.</p>

1) En pratik şekilde enginarı temizlemek için ilk olarak aldığınız enginarı soğuk suda iyice yıkamalısınız. 

2) Ardından yapraklarının aralarını dikkatli bir şekilde temizleyerek, işe devam edin.

3) Daha sonra çanak haline getireceğiniz enginarın üst kısmından iki parmak kadarını keserek ayırın.

<p><strong>4)</strong> Enginarın geriye kalan yapraklarının sert uçlarını bir bıçak ya da mutfak makasıyle dikkatlice temizleyin.</p> <p><strong>5)</strong> Yapraklar temizlendikten sonra enginarın içinde tüylü bir kısım ortaya çıkacaktır. Bu kısmı küçük bir kaşık yardımıyla ayırın ve temizleyin.</p> <p><strong>6)</strong> Gelelim enginarın en püf noktasına... Bu aşamada enginar havayla temas edeceği kararacaktır. O yüzden temizlediğiniz enginarı zaman kaybetmeden bol limonlu suda bekletin.</p>

4) Enginarın geriye kalan yapraklarının sert uçlarını bir bıçak ya da mutfak makasıyle dikkatlice temizleyin.

5) Yapraklar temizlendikten sonra enginarın içinde tüylü bir kısım ortaya çıkacaktır. Bu kısmı küçük bir kaşık yardımıyla ayırın ve temizleyin.

6) Gelelim enginarın en püf noktasına... Bu aşamada enginar havayla temas edeceği kararacaktır. O yüzden temizlediğiniz enginarı zaman kaybetmeden bol limonlu suda bekletin.

<p>*Bu ana kadar temizlediğiniz enginarı pirinçle doldurup, dolma yapımında kullanabilirsiniz. Zeytinyağlı enginar yapmak isteyenler içinse birkaç adım daha kaldı.</p>

*Bu ana kadar temizlediğiniz enginarı pirinçle doldurup, dolma yapımında kullanabilirsiniz. Zeytinyağlı enginar yapmak isteyenler içinse birkaç adım daha kaldı.

<p><em><strong>Zeyntiyağlı Enginar için :</strong></em></p> <p><strong>7)</strong> Gelelim, enginarın sap kısmına. Enginarı temizlerken sap tamamen kesilmeli veya üstündeki yapraklar itinayla ayrılmalıdır.</p> <p><strong>8)</strong> Enginarın sapı da ayrıldıktan sonra kalan sarı taç yaprakların kesilmesi lazımdır. Arda kalan kısımdaki tüyler de tekrar temizlenmelidir.</p> <p><strong>9)</strong> Enginarın bu kısımda limonla tekrar ovmalısınız çünkü enginar saniyeler için havayla temas edip, kararan bir sebzedir.</p>

Zeyntiyağlı Enginar için :

7) Gelelim, enginarın sap kısmına. Enginarı temizlerken sap tamamen kesilmeli veya üstündeki yapraklar itinayla ayrılmalıdır.

8) Enginarın sapı da ayrıldıktan sonra kalan sarı taç yaprakların kesilmesi lazımdır. Arda kalan kısımdaki tüyler de tekrar temizlenmelidir.

9) Enginarın bu kısımda limonla tekrar ovmalısınız çünkü enginar saniyeler için havayla temas edip, kararan bir sebzedir.

<p><strong>10) Peki, enginarın kılçığı nasıl temizlenir?</strong></p> <p>Bu aşamada çanak şekindeki enginarların en dış kısmı bir bıçak yardımıyla temizlenebilir.</p>

10) Peki, enginarın kılçığı nasıl temizlenir?

Bu aşamada çanak şekindeki enginarların en dış kısmı bir bıçak yardımıyla temizlenebilir.

<p><strong>KILÇIKSIZ ENGİNAR NASIL ANLAŞILIR? DOĞRU ENGİNAR SEÇİMİ...</strong></p> <p>İyi bir enginarın yaprakları daha yeşil ve sık bir şekildedir. Yaprakları hafiften sararmaya başlamışsa enginar kartlaşmaya başlamış ve size güzel bir lezzet sunamayacak demektir.</p> <p><strong>ENGİNARIN RENGİ</strong></p> <p>Kusursuz bir enginarın taze ve kılçıksız bir yapıda olması gerekir. Enginarın rengine dikkat edin. Enginar taze ise diri ve yeşil renkte yapraklara sahiptir. Eğer ki soyulmuşsa ve yaprakları yoksa gövde renginin mor ya da gri olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor.</p>

KILÇIKSIZ ENGİNAR NASIL ANLAŞILIR? DOĞRU ENGİNAR SEÇİMİ...

İyi bir enginarın yaprakları daha yeşil ve sık bir şekildedir. Yaprakları hafiften sararmaya başlamışsa enginar kartlaşmaya başlamış ve size güzel bir lezzet sunamayacak demektir.

ENGİNARIN RENGİ

Kusursuz bir enginarın taze ve kılçıksız bir yapıda olması gerekir. Enginarın rengine dikkat edin. Enginar taze ise diri ve yeşil renkte yapraklara sahiptir. Eğer ki soyulmuşsa ve yaprakları yoksa gövde renginin mor ya da gri olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor.

<p><strong>ENGİNAR NASIL SAKLANIR/MUHAFAZA EDİLİR?</strong></p> <p>Pişmiş enginarı buzdolabı poşetlerine veya hava geçirmeyen kaplara koyun.</p> <p>Kararmalarını önlemek için enginarların üzerine limon suyu serpiştirin. Enginarın hava almadığından emin olduğunuzda buzluğa veya derin dondurucuya koyabilirsiniz. Pişmiş enginarı tüketeceğiniz zaman buzdolabının raf bölmelerine alın.</p>

ENGİNAR NASIL SAKLANIR/MUHAFAZA EDİLİR?

Pişmiş enginarı buzdolabı poşetlerine veya hava geçirmeyen kaplara koyun.

Kararmalarını önlemek için enginarların üzerine limon suyu serpiştirin. Enginarın hava almadığından emin olduğunuzda buzluğa veya derin dondurucuya koyabilirsiniz. Pişmiş enginarı tüketeceğiniz zaman buzdolabının raf bölmelerine alın.

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