Mucizevi sebze enginar nasıl temizlenir? Enginarın kılçıksız olduğu nasıl anlaşılır? Enginarın mevsimi ne zaman, nasıl saklanır?

KILÇIKSIZ ENGİNAR NASIL ANLAŞILIR? DOĞRU ENGİNAR SEÇİMİ...

İyi bir enginarın yaprakları daha yeşil ve sık bir şekildedir. Yaprakları hafiften sararmaya başlamışsa enginar kartlaşmaya başlamış ve size güzel bir lezzet sunamayacak demektir.

ENGİNARIN RENGİ

Kusursuz bir enginarın taze ve kılçıksız bir yapıda olması gerekir. Enginarın rengine dikkat edin. Enginar taze ise diri ve yeşil renkte yapraklara sahiptir. Eğer ki soyulmuşsa ve yaprakları yoksa gövde renginin mor ya da gri olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor.