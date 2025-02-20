Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri: 4 lezzetimiz listede

Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri: 4 lezzetimiz listede

Taste Atlas, dünyanın en çok beğenilen 100 yumurta yemeğini paylaştı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listede dört lezzetimiz yer aldı

Haber Merkezi
20 Şubat 2025 Perşembe, 16:24
Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri: 4 lezzetimiz listede

Uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas, kullanıcı oylarıyla belirlenen dünyanın en iyi 100 yumurta yemeği listesini açıkladı. Bu listede, Türk mutfağından dört lezzet de yer alıyor. İşte öne çıkan bazı yumurta yemekleri...

Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri: 4 lezzetimiz listede

Ispanaklı Yumurta

Taze ıspanak yapraklarının sotelenip yumurtayla buluştuğu bu lezzet, Türk mutfağının sağlıklı ve pratik yemeklerinden biridir.

Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri: 4 lezzetimiz listede

Menemen

Domates, biber ve yumurtanın mükemmel uyumuyla hazırlanan menemen, özellikle kahvaltıların vazgeçilmezidir.

Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri: 4 lezzetimiz listede

Çılbır

Poşe edilmiş yumurtaların sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla servis edildiği bu yemek, Osmanlı'dan günümüze uzanan bir lezzettir.

Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri: 4 lezzetimiz listede

Kaygana

Un, yumurta ve çeşitli otlarla hazırlanan, krep benzeri bu yemek, Karadeniz mutfağının sevilen tatlarındandır.

Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri: 4 lezzetimiz listede

İlk 10’daki lezzetler

Listede ilk 10’a giren lezzetler şöyle:

Japonya, ajitsuke tamago (Ramen yumurta)

Filipinler, tortang talong

Çin, staka me ayga

Yunanistan, strapatsada

Türkiye, ıspanaklı yumurta

İspanya, tortilla de betanzos (İspanyol omleti)

ABD, eggs benedict

Japonya, chawanmushi

Tunus, şakşuka

Türkiye, menemen

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