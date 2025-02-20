Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yumurta yemekleri: 4 lezzetimiz listede
Taste Atlas, dünyanın en çok beğenilen 100 yumurta yemeğini paylaştı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listede dört lezzetimiz yer aldı
Uluslararası lezzet rehberi TasteAtlas, kullanıcı oylarıyla belirlenen dünyanın en iyi 100 yumurta yemeği listesini açıkladı. Bu listede, Türk mutfağından dört lezzet de yer alıyor. İşte öne çıkan bazı yumurta yemekleri...
Ispanaklı Yumurta
Taze ıspanak yapraklarının sotelenip yumurtayla buluştuğu bu lezzet, Türk mutfağının sağlıklı ve pratik yemeklerinden biridir.
Menemen
Domates, biber ve yumurtanın mükemmel uyumuyla hazırlanan menemen, özellikle kahvaltıların vazgeçilmezidir.
Çılbır
Poşe edilmiş yumurtaların sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sosla servis edildiği bu yemek, Osmanlı'dan günümüze uzanan bir lezzettir.
Kaygana
Un, yumurta ve çeşitli otlarla hazırlanan, krep benzeri bu yemek, Karadeniz mutfağının sevilen tatlarındandır.
İlk 10’daki lezzetler
Listede ilk 10’a giren lezzetler şöyle:
Japonya, ajitsuke tamago (Ramen yumurta)
Filipinler, tortang talong
Çin, staka me ayga
Yunanistan, strapatsada
Türkiye, ıspanaklı yumurta
İspanya, tortilla de betanzos (İspanyol omleti)
ABD, eggs benedict
Japonya, chawanmushi
Tunus, şakşuka
Türkiye, menemen
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