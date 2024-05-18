Trabzon'da çay hasadı başladı: İlk sürgün 30 gün sürecek

"İLK SÜRGÜNÜN ORTALAMA 30 GÜN SÜRESİ VAR"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Çakıroğlu, AA muhabirine, yaş çay üretiminde Trabzon'un önemli bir noktada olduğunu söyledi.

Çay hasadının 1 Mayıs itibarıyla başladığını belirten Çakıroğlu, "İlk sürgünün ortalama 30 gün süresi var. Daha sonra çay yeniden bahçelerde yeşererek ikinci sürgüne geçilecek. Havalar güzel giderse bazen bu sayı üç hatta dört oluyor. Bu sene de dört olacak gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Çakıroğlu, bu sene randımanın gayet güzel olduğunu vurgulayarak, "Rekolte güzel olacak. Ortalama Türkiye'nin üretmiş olduğu çay 1,4 milyon ile 1,5 milyon ton arasında değişmektedir. Bu sene galiba 1,5 milyon tonu bulacağız. Dolu dolu bir sezon olacak." dedi.