Gazanfer Özcan özlemle anılıyor: Torunu Tarık Ündüz'den duygulandıran paylaşım

Türk tiyatrosuna ömrünü adayan, "Kuruntu Ailesi"nin Hüsnü Kuruntu'su, "Avrupa Yakası"nın naif babası Tahsin Bey'i usta sanatçı Gazanfer Özcan, vefatının 17. yıl dönümünde anılıyor. Sahneye koyduğu sayısız eser ve hayat verdiği karakterlerle toplumsal bellekte silinmez izler bırakan usta isim için ailesi ve sanat camiası sosyal medyada anma mesajları paylaştı.

TORUNU TARIK ÜNDÜZ’DEN NOSTALJİK VEDA

Gazanfer Özcan’ın kendisi gibi oyuncu olan torunu Tarık Ündüz, dedesiyle çocukluk yıllarında çekilmiş eski bir fotoğrafını paylaşarak duygu yüklü bir not düştü. Ündüz, dedesine olan özlemini şu sözlerle dile getirdi:

"Canım dedem, sensiz 17 yıl... Ancak hâlâ senin torunun olmanın verdiği gururu yaşıyorum. Eksikliğin çok hissediliyor. 'Hatırlanmak değil unutulmamak istiyorum' demiştin; kimse unutmadı. Nurlar içinde uyu dedem, çok özledim."





UNUTULMAZ BİR MİRAS BIRAKTI

17 Şubat 2009 tarihinde hayata gözlerini yuman Gazanfer Özcan, eşi Gönül Ülkü Özcan ile kurduğu Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu ile onlarca yıl sanata hizmet etmişti. Sadece tiyatro sahnesinde değil, televizyon ekranlarında da "aile" kavramının en sıcak temsilcilerinden biri olan usta sanatçı, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görülmüştü.