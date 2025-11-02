Gazeteci Şirin Payzın, İtalya'da evlendi

Gazeteci Şirin Payzın, İtalya’nın Venedik kentinde yer alan ünlü Palazzo Contarini Polignac sarayında iş insanı Turgay Gümüş ile dünyaevine girdi.

OdaTV’nin haberine göre, 57 yaşındaki Payzın ile Gümüş’ün nikah törenine çiftin yakın dostları katıldı. 16’ncı yüzyılın başlarında Venedikli soylu Contarini Ailesi için inşa edilen tarihi sarayda gerçekleşen nikah, zarif detaylarıyla dikkat çekti. Törenin ardından çift, misafirleri için özel bir yemek ve içkili eğlence düzenledi.

TURGAY GÜMÜŞ KİMDİR?

Şirin Payzın’ın eşi Turgay Gümüş, özellikle şarap üretimi alanında tanınan bir iş insanı olarak öne çıkıyor. Gümüş, İzmir’in Çeşme ilçesinde yer alan butik bir şaraphanede üretim yapıyor. Ürettiği üç şaraptan ikisi — Şirin Grenache Roze 2023 ve Alara Chardonnay-Sultaniye Beyaz 2023 — dünyaca saygın Decanter Dergisi’nin 2024 Dünya Şarap Ödüllerinde bronz madalya kazandı.

Venedik’in büyüleyici atmosferinde gerçekleşen bu sade ve şık tören, Payzın ve Gümüş çiftinin yeni hayatlarının başlangıcına ev sahipliği yaptı.