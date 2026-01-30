Gelecek düşündüğünüz kadar karanlık değil: Yapay zekanın ele geçirmesi çok zor olan 6 meslek

Yapay zekâ teknolojileri hızla gelişirken, iş dünyasında en çok tartışılan konulardan biri hangi mesleklerin ortadan kalkacağı, hangilerinin ayakta kalacağı sorusu oluyor. Bu tartışmalar sürerken, iş gücü piyasasına yönelik değerlendirmeleriyle tanınan James Reed, yapay zekâya rağmen uzun yıllar talep görmeye devam edecek meslekleri sıraladı. İşte, yapay zekâ çağında “güvende” olduğu belirtilen 6 meslek...

SAĞLIK VE SOSYAL BAKIM

Reed’e göre yapay zekâ sağlık hizmetlerini dönüştürebilir ancak bakımın merkezinde insan kalmalı. Yaşlı, engelli ya da kırılgan bireylerle çalışan bakım personelinin sunduğu empati ve kişiselleştirilmiş destek, algoritmalarla ikame edilemez. Anksiyete yönetimi ya da yaşam sonu bakımı gibi alanlarda duygusal zekâ ve insan teması temel unsur olmaya devam edecek.

ÖĞRETMENLİK

Dijital araçlar eğitimi desteklese de öğretmenlerin yerini alamıyor. Reed, öğrencilerin zorlandığı noktaları fark etme, onları motive etme ve rol model olma gibi işlevlerin yapay zekâ tarafından karşılanamayacağını belirtiyor. Sosyal etkileşim ve rehberlik, öğretmenlik mesleğini gelecekte de vazgeçilmez kılıyor.

SİBER GÜVENLİK UZMANLIĞI

Teknoloji alanındaki birçok mesleğin risk altında olduğu düşünülse de siber güvenlik bunlardan biri değil. Reed, hacker’ların öngörülemez davranışlar sergilediğini ve hızla adapte olduğunu belirtiyor. Bu nedenle siber güvenlik uzmanlarının hem araştırmacı hem stratejist gibi düşünebilme yeteneği kritik önem taşıyor.

PARAMEDİKLER

Acil durumlarda yapay zekâ destekleyici olabilir ancak Reed’e göre hayat kurtarma sorumluluğu insanlarda kalacak. Fiziksel müdahale, anlık karar alma ve kriz anlarında gösterilen şefkat, bu mesleği yapay zekâya karşı koruyor.

ZANAATKÂRLAR VE USTALAR

Elektrikçiler, tesisatçılar ve marangozlar için yapay zekâ yakın bir tehdit oluşturmuyor. Reed, gerçek dünyada problem çözme gerektiren bu işlerin özellikle yeşil enerji dönüşümü ve bina yenilemeleriyle daha da talep göreceğini ifade ediyor.

GİRİŞİMCİLER

Yapay zekâ, girişimcilere güçlü araçlar sunabilir ancak Reed’e göre yaratıcılığın ve risk almanın yerini alamaz. Kâğıt üzerinde zayıf görünen fikirleri hayata geçirebilme cesareti, insanlara özgü bir özellik olarak kalacak.