Gelin ve damatlara 'korsan düğün fotoğrafçısı' uyarısı

25 Ekim 2021 Pazartesi, 00:00

İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Dilek Camcı, Sarıyer'de düğün fotoğrafı için akın edilen noktalarda gelin ve damatlara uyarıda bulundu, çekim yapanların da belgelerini kontrol etti.

Genç çiftler, düğün fotoğrafçısı seçerken mutlaka vergi mükellefi ve oda kaydı olan fotoğrafçı tercih etmeleri gerektiğini söyleyen Camcı, "Amacımız, vergi ödeyen resmi kayıtlı fotoğrafçılarımızın çıkar ve menfaatlerini korumanın yanı sıra evlenen genç çiftlerimizin de bu mutlu günlerin kayıtlı fotoğrafçılarla çalışmasını sağlayabilmek. Bizler kamu spotu oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü genç çiftlerimiz çok mağduriyet yaşıyor. Çifter sosyal medyadan kendilerine fotoğrafçı bulup paralarını ödüyor. Fotoğraflar ve videolar çekiliyor. Ama mutlu sonla sonuçlanmıyor. Çünkü yetki belgesi olmayan fotoğrafçı parayı alıp kayıplara karışıyor" dedi.

"KAYIT DIŞI ÇALIŞAN FOTOĞRAFÇILARDA EN AZ YÜZDE 70"

Camcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası olarak bugün de denetimlerimize devam ediyoruz. Biz oda olarak ceza kesme yetkisine sahip değiliz. Fakat iş yeri denetim tutanakları tutuyoruz ve kayıt dışı olan arkadaşların tespitini yapıyoruz. Bir yıl içerisinde 40- 50 milyon lira kayıp. Aynı zamanda kayıt dışı çalışan fotoğrafçılarda en az yüzde 70 civarında. Biz bu arkadaşların fotoğraf çekmelerine karşı değiliz. Bizim amacımız bu işi yapan arkadaşların vergi mükellefi olmaları."

"FOTOĞRAFÇI SEÇERKEN YETKİ BELGESİ OLUP OLMADIĞINA BAKMADIM"



Gelin Yasemin Üzen "Fotoğrafçımı sosyal medyadan buldum. Araştırıyordum zaten. Sayfaya bakarken verilen pozlara ve renklerin uyumuna dikkat ettim. Yetki belgesi olup olmadığına bakmadım. Kendisine güvendim. Gün sonunda fotoğrafçıya ulaşamazsam kötü hissederim. Çünkü o anı bir kere yaşıyorsunuz. Artık her şeyin korsanı çıkıyor" diye konuştu. Damat Bayram Oral, "Korsan fotoğrafçıya denk gelmemek için iyi bir araştırma yapmak lazım. Yetki belgesi olup olmadığına bakmak lazım" dedi.

ÇİFTLER MAĞDUR VE ŞİKAYETÇİ

5 senedir yetki belgesinin olduğunu söyleyen fotoğrafçı Osman Nilay, "Evlenen tüm çiftler, anlaştıkları fotoğrafçılara yetki belgelerini sorsun. Çünkü sezon içinde 500 ve 1000 arası damat ve gelinle çalışıyoruz. Bunların yaklaşık 100 ya da 200 tanesi mağdur ve şikayetçi. Çiftler bir fotoğrafçıyla anlaşıyor, kaporayı yatıyor ancak bir daha o fotoğrafçıya ulaşamıyor. Ancak fotoğrafçının yetki belgesi olsa böyle bir şey olmasının imkanı yok" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafçısını sosyal medyadan bulduğunu belirten gelin Aysun Tanrıkulu, "Kendisine güvendik ve çekim yapmak istedik. Kendisiyle çalışmaya başlamadan önce de yetki belgesini sordum" diye konuştu.