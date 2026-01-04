Genç görünmenin sırrı beslenme rutininizde saklı: Retinol deposu 7 süper besin

Cilt bakım ürünlerinde sıkça karşımıza çıkan retinol, aslında yalnızca kozmetik dünyasına ait bir içerik değil. A vitamini türevi olan bu güçlü bileşen, besinler yoluyla alındığında hücre yenilenmesini destekliyor, bağışıklığı güçlendiriyor ve cilt sağlığını içeriden besliyor. Özellikle doğal ve dengeli beslenme ile alınan retinol, hem uzun vadeli sağlık hem de sağlıklı bir cilt görünümü için büyük önem taşıyor. Peki, hangi besinler gerçek anlamda retinol deposu olarak öne çıkıyor? İşte, vücudu içeriden onaran retinol deposu 7 süper besin...

RETİNOL DEPOSU 7 SÜPER BESİN

1. Karaciğer (Dana ve tavuk karaciğeri)

Retinol açısından en zengin besinlerin başında gelir.

Haftada 1 kez tüketildiğinde günlük A vitamini ihtiyacını büyük oranda karşılar.

2. Yumurta sarısı

Kolay ulaşılabilir ve biyoyararlanımı yüksek bir retinol kaynağıdır.

Cilt, saç ve göz sağlığı için düzenli tüketilmesi önerilir.

3. Süt ve süt ürünleri

Tam yağlı süt, tereyağı ve peynir, retinol içeriği sayesinde hücre yenilenmesine destek olur.

4. Havuç

Direkt retinol değil, vücutta retinole dönüşen beta-karoten içerir.

Cilt sağlığı ve parlak bir görünüm için vazgeçilmezdir.

5. Tatlı patates

Antioksidan açısından zengin olan tatlı patates, A vitamini deposu sebzeler arasındadır.

6. ıspanak ve koyu yeşil yapraklı sebzeler

Retinol öncülü olan karotenoidler bakımından zengindir.

Bağışıklık ve cilt sağlığını destekler.

7. Balık yağı ve yağlı balıklar

Somon, uskumru ve sardalya gibi balıklar, hem A vitamini hem de omega-3 içerir.