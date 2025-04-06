Gizemli kayıplar bölgesi: Bennington Üçgeni’ne giren geri dönemiyor mu?

Yayınlanma: 06.04.2025 - 14:19

Güncelleme: 06.04.2025 - 14:19

Dünya üzerinde bazı bölgeler var ki, gizemiyle hem bilim insanlarını hem de doğaüstü olaylara inananları yıllardır büyülüyor. Bennington Üçgeni, işte tam da böyle bir yer. ABD’nin Vermont eyaletinde bulunan bu esrarengiz bölge, tıpkı Bermuda Şeytan Üçgeni gibi, birçok kişinin iz bırakmadan kaybolduğu olaylarla gündeme geliyor.

BENNİNGTON ÜÇGENİ NEREDEDİR?

Bennington Üçgeni, Vermont’un güneybatısında yer alır. Bölge adını, merkezinde bulunan Bennington kasabasından alır. Üçgenin sınırları tam olarak net olmasa da Glastenbury Dağı, Woodford, Shaftsbury ve Somerset gibi bölgeleri kapsadığı düşünülüyor.

GİZEMLİ KAYBOLMALAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Kaybolmalarla ilgili kayıtlar özellikle 1940’lı yıllardan itibaren dikkat çekmeye başladı. En çok bilinen vakalardan bazıları şunlardır:

Middie Rivers (1945): 74 yaşındaki avcı, bir grup avcıya rehberlik ederken aniden ortadan kayboldu. Ne kendisinden ne de eşyalarından bir iz bulundu.

Paula Welden (1946): 18 yaşındaki üniversite öğrencisi, yürüyüş yapmak için Glastenbury Dağı’na çıktı ve bir daha geri dönmedi. Bu olay, Vermont eyaletinde özel bir polis gücünün kurulmasına dahi neden oldu.

James Tedford (1949): Savaş gazisi Tedford, bindiği otobüsten bir anda kayboldu. Otobüs doluydu ama kimse onun indiğini görmedi. Eşyaları koltuğunda bulundu.

Paul Jepson (1950): 8 yaşındaki çocuk annesiyle birlikte bölgeye geldi, aracın yanından bir anlık uzaklaştı ve sonsuza dek kayboldu.

Bu vakaların hiçbirinde ceset veya belirgin bir iz bulunamadı. Arama kurtarma çalışmaları sonuçsuz kaldı.

OLASI TEORİLER: BİLİM Mİ? DOĞAÜSTÜ GÜÇLER Mİ?

Bennington Üçgeni’yle ilgili ortaya atılan teoriler oldukça çeşitli:

Yaban hayatı ve tehlikeli doğa koşulları: Bölgede yoğun ormanlık alanlar ve sarp araziler bulunuyor. Kaza, vahşi hayvan saldırısı veya yön kaybı gibi doğal sebepler sıkça dile getiriliyor.

Jeomanyetik Anormallikler: Bölgedeki pusulaların doğru çalışmadığına dair iddialar var. Bu da kaybolmalara yol açabilir.

Paranormal Etkiler ve UFO'lar: Bazı tanıklar bölgede garip ışıklar ve sesler gördüklerini iddia ediyor. UFO teorileri ve boyutlar arası geçitler gibi spekülatif düşünceler popülerliğini koruyor.

Kızılderili Efsaneleri: Bölgenin eski yerlileri, Glastenbury Dağı’nı kutsal ve uğursuz bir yer olarak görüyordu. Bazı anlatılara göre bu dağ, “dünya ile öte alem arasında geçiş noktası” olarak kabul edilirdi.

GÜNÜMÜZDE BENNİNGTON ÜÇGENİ

Bugün hala doğa yürüyüşçüleri ve gizem meraklıları bölgeyi ziyaret ediyor. Ancak çoğu kişi, ormanlık alanlara yalnız gitmemeleri ve GPS cihazlarıyla donanımlı olmaları konusunda uyarılıyor. Kaybolma vakaları günümüzde azalsa da, bölgenin gizemi hâlâ çözülebilmiş değil.