Dünya genelinde pek çok kullanıcı, Google’ın popüler e-posta servisi Gmail’e erişimde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor. Kullanıcılar, özellikle giriş yapma, e-posta gönderme ve gelen kutusunu yenileme gibi temel işlemlerde sorunlarla karşılaştıklarını ifade ediyor. Peki, Gmail çöktü mü? Gmail erişim sorunu nasıl çözülür?

GMAIL ÇÖKTÜ MÜ?

Sabahın ilk saatlerinden itibaren süren Gmail erişim sorunu devam ederken, resmi açıklama gelmedi.

GMAIL ERİŞİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

VPN ile Google ve diğer uygulamalarına ( YouTube, Gmail, Gemini, Google Drive) erişim sağlanabiliyor.

GMAIL ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Kullanıcılar, Gmail üzerinde yaşanan erişim probleminin düzeldiğini bildiriyor.