Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gmail çöktü mü? Gmail erişim sorunu nasıl çözülür?

Gmail çöktü mü? Gmail erişim sorunu nasıl çözülür?

4.09.2025 11:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gmail çöktü mü? Gmail erişim sorunu nasıl çözülür?

Dünya genelinde birçok kullanıcı, Gmail ’e erişimde sorun yaşadığını bildiriyor. Peki, Gmail çöktü mü? Gmail erişim sorunu nasıl çözülür?

Dünya genelinde pek çok kullanıcı, Google’ın popüler e-posta servisi Gmail’e erişimde sıkıntılar yaşandığını bildiriyor. Kullanıcılar, özellikle giriş yapma, e-posta gönderme ve gelen kutusunu yenileme gibi temel işlemlerde sorunlarla karşılaştıklarını ifade ediyor. Peki, Gmail çöktü mü? Gmail erişim sorunu nasıl çözülür?

Image

GMAIL ÇÖKTÜ MÜ?

Sabahın ilk saatlerinden itibaren süren Gmail erişim sorunu devam ederken, resmi açıklama gelmedi.

GMAIL ERİŞİM SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR?

VPN ile Google ve diğer uygulamalarına ( YouTube, Gmail, Gemini, Google Drive) erişim sağlanabiliyor.

GMAIL ERİŞİM SORUNU DÜZELDİ Mİ?

Kullanıcılar, Gmail üzerinde yaşanan erişim probleminin düzeldiğini bildiriyor.

İlgili Konular: #google #çöktü #Gmail #Google Gmail