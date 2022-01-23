Gonca Vuslateri'den Gülse Birsel'e 'fatura' tepkisi: 'O faturadan 75 TL daha düşüğe oynadım'
Geçen günlerde evine gelen elektrik faturasını paylaşarak isyan eden ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel'e, Yalan Dünya'daki rol arkadaşı Gonca Vuslateri'den dikkat çeken bir yorum geldi. Vuslateri, "Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem de" dedi.
Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel, Instagram hesabından
evine gelen elektrik faturasını paylaşmıştı. 2 bin 550 liralık faturayı “Ben de
kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel,
mesajına “3+1 düz daire ha burası” notunu düşmüştü.
GONCA VUSLATERİ’DEN TEPKİ
Oyuncu Gonca Vuslateri, Gülse Birsel’i de etiketlediği
sosyal medya paylaşımında “Bu ülkenin en az paraya en sevilen karakterini
oynamış oyunculardanım. O gelen elektrik faturasından 75 TL daha düşüktü hem
de. O yüzden fatura konusunda deneyimliyim. Soğuk havalarda arkadaşında kal.
Sete oradan git. Ha bir de baget ekmek al, 4'e böl, pul biberle lup”
ifadelerini kullandı.
Gonca Vuslateri, Gülse Birsel'in yazdığı ve 2012 ile 2014 yılları arasında yayınlanan Yalan Dünya dizisinde Eylem ve Vasfiye Teyze karakterlerini canlandırmıştı.
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