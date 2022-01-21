Gülse Birsel 'elektrik faturasını' paylaştı: 'Kira tadında'

21 Ocak 2022 Cuma, 22:56

Yeni yılın ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Üst üste gelen zamların ardından ilk faturalar da gelmeye başladı. Aldıkları maaşın kiraya ve faturalara gittiğini, temel ihtiyaçları bile almakta zorluk çektiklerini belirten yurttaşlar nasıl geçineceklerini düşünmeye devam ediyor.

Özellikle Ocak 2022 itibarıyla faturalarını görenler gözlerine inanamadı. Aralık ayındaki elektrik faturaları ocakta ikiye katlanmış olarak geldi. Sosyal medyada herkes faturasını paylaşıyor, zamlara her kesimden tepki yükseliyor.

GÜLSE BİRSEL: ‘KİRA TADINDA’

Son olarak duruma isyan edenlerden biri de dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel oldu.

Birsel, Instagram hesabının hikaye bölümünden evine gelen elektrik faturasını paylaştı.

2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına “3+1 düz daire ha burası” notunu düştü.

Birsel’in paylaşımı şu şekilde: