Gülse Birsel 'elektrik faturasını' paylaştı: 'Kira tadında'
Ardı arkası kesilmeyen zam yağmuruna her kesimden tepki gelmeye devam ediyor. Son olarak oyuncu Gülse Birsel, evine gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaştı. Birsel, paylaşımında "Kira tadında elektrik faturamı arz edeyim" ifadelerini kullandı.
Yeni yılın ilk saatlerinde doğalgaz, elektrik ve ardından
akaryakıta gelen zamlarla başlayan zam yağmuru devam ediyor. Üst üste gelen
zamların ardından ilk faturalar da gelmeye başladı. Aldıkları maaşın kiraya ve
faturalara gittiğini, temel ihtiyaçları bile almakta zorluk çektiklerini
belirten yurttaşlar nasıl geçineceklerini düşünmeye devam ediyor.
Özellikle Ocak 2022 itibarıyla faturalarını görenler
gözlerine inanamadı. Aralık ayındaki elektrik faturaları ocakta ikiye katlanmış
olarak geldi. Sosyal medyada herkes faturasını paylaşıyor, zamlara her kesimden
tepki yükseliyor.
GÜLSE BİRSEL: ‘KİRA TADINDA’
Son olarak duruma isyan edenlerden biri de dizi senaristi ve
oyuncu Gülse Birsel oldu.
Birsel, Instagram hesabının hikaye bölümünden evine gelen
elektrik faturasını paylaştı.
2 bin 550 liralık faturayı “Ben de kira tadında elektrik
faturamı arz edeyim” ifadeleriyle paylaşan Birsel, mesajına “3+1 düz daire ha
burası” notunu düştü.
Birsel’in paylaşımı şu şekilde:
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