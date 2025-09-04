Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü! 4 Eylül 2025 tarihinde Google'a kullanıcılar tarafından erişilemediği bildirildi. Edinilen bilgiye göre, sadece Google arama motoru değil, Google'a bağlı olarak çalışan diğer uygulamaların da kullanılamadığı bildirildi. Peki, Google düzeldi mi? Google ne zaman açılacak? Google Search, Maps, Drive, Gmail, Youtube'a giriliyor mu?

GOOGLE AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Google’a erişimde yaşanan sıkıntının nedeni hakkında şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar bir süre boyunca arama motoruna erişimde sorun yaşarken, daha sonra Google yeniden normale dönmeye başladı.

GOOGLE ÇÖKTÜ!

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google çöktü! Türkiye genelinde kullanıcılar Google'a giriş yapamadığını belirtiyor.

Google'ın çökmesiyle; analytics, Youtube, gmail, drive, takvim, harita uygulamaları da kullanılmıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google, Android ve başlı servislerinde Türkiye ile Avrupa bölgesini kapsayan kesinti yaşanıyor. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google'dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.