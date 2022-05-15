Gözde Türker’in yaşam öyküsü ve oyuncu hakkında tüm ayrıntılar

15 Mayıs 2022 Pazar, 23:26

1995 yılında Bursa’da doğdu. Selanik göçmeni bir ailenin kızıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu ve aynı zamanda da İstanbul Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Müzikal Bölümü mezunudur.

9 yaşında Bursa'da Nedim Buğral'dan tiyatro eğitimi almaya başladı. Daha sonra çocuk oyuncu olarak sahnelere çıktı. Hastalık Hastası (Beline), Antigone (İsmene), Cesaret Ana ve Çocukları (Cesaret Ana), Bizden Değilsin (Çocuk Oyuncu) gibi pek çok oyunda yer aldı.

2011 yılında Arjantin Tango eğitimine başladı. Yoğun eğitim ve antrenmanlar sonrasında 2013 yılında Tango eğitmeni oldu. Yurtiçi ve yurtdışında dersler vermeye ve gösteriler yapmaya başladı. 2012 yılında Amsterdam'da "Kunstmixer" adlı bir müzikalde oynadı. 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünün yetenek sınavını kazanarak üniversite yolculuğuna başladı.

2017 senesinde henüz okulda okuyorken İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli oyuncu olarak girdi ve "Günün Çorbası" adlı müzikal oyununda Tiffany Vandervanden'i canlandırdı.

2019 senesinde mezun olduğu sınıf arkadaşlarıyla beraber Arsız Kumpanya adlı gezici tiyatroyu kurdu. Yiğit Sertdemir rejisiyle Goethe'nin Faust oyununu uyarladılar ve 2019 Eylül ayında Kumbaraci50 sahnesinde prömiyer yaptılar.

İlk dizi deneyimime 2013 senesinde Muhteşem yüzyıl'da Safiye Sultan'ı canlandırarak başladı.

Daha sonra 3. Sezonda Poyraz Karayel'de Melis Karakterini,

İstanbullu Gelin'deyse Ülfetin (Meral Çetinkaya) gençliğini canlandırdı.

Son olarak şu an devam etmekte olan Kardeşlerim dizisinde Harika Manyasli karakterini canlandırdı.

Zeynep Günay Tan, Serkan Birinci, Mert Baykal, Yağız Alp Akaydın, Çağan Irmak, Mehmet Ada Öztekin gibi pek çok yönetmenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu.